Mais de 6.000 pessoas foram impedidas de entrar na Espanha de Portugal durante o bloqueio



Com Portugal a entrar na segunda fase de expansão, a fronteira terrestre do país com a Espanha ainda está fechada e os cidadãos só podem atravessar até 16 de abril por “razões essenciais”.

Desde o encerramento da fronteira, mais de 6.000 pessoas foram deportadas durante o actual segundo período de bloqueio, que durou dois meses, sendo que apenas portugueses e estrangeiros legais podiam entrar no país por via rodoviária.

Desde 1 de abril, o Ministério da Administração Interna acrescentou mais países, não só para apresentar um teste Govt PCR negativo na fronteira com os cidadãos, mas também para entrar em 14 dias de isolamento obrigatório, o que aumentou a ‘lista vermelha’ de Portugal. Agora para 14 países.

Como resultado, é necessário Guarda de Fronteira SEF Os bilíngues falam pelo menos um pouco de inglês, fazendo o possível para se comunicar com os passageiros que chegam em qualquer uma das 16 travessias permitidas.

Publicação diária em português, Correio da manhãDas cerca de 750.000 pessoas que tentaram entrar em Portugal, os guardas de fronteira encontraram 31 criminosos que já tinham mandados de prisão e foram devidamente detidos e apresentados aos tribunais.

O número de repatriados é estimado em 6.000, a maioria dos quais não tem qualquer contacto comercial ou residencial com Portugal e não tem motivos válidos para fazer a travessia da fronteira com Espanha.

Basicamente, eles são ‘imigrantes de diferentes países’, que escrevem essa tese, aparentemente, não têm detalhes sobre o que aconteceu com eles, ou onde eles realmente acabaram portugalresident.com.