Ele será lançado na sexta-feira, 15 de outubro de 2021 Cozinhando para o mau tempo, Novo single de Irene Brigitte. Cantora e compositora de Trieste para esta música (mas adaptada do português) Irene Brigitte (Voz, ukulele e sintetizador) convidou José Carvalho (Barroco Obo) e Churcho Varela (viola da gamba) para trazerem os sons mais comuns da música clássica, função paralela do cantor e compositor trieste. A música foi gravada no Porto com um tempo muito fora de época, Jono Figueroa (Gravações Senhore Engenhiro). De certa forma, também fala da passagem por Portugal, onde Irene teve a oportunidade de colaborar com artistas com grande generosidade.

Muitos são afetados por variações no clima. Existem muitas outras receitas para amenizar essas mudanças de humor. Suavidade parece ser o ingrediente básico e descobrimos que deve haver pelo menos uma pitada em tudo. Dicas de culinária para o enjôo Resumindo, é uma homenagem à criatividade do meteorito, as notas médicas não funcionam mas apenas o “cuidado ocular” que produz a imaginação.

Retomar:

A voz de Irene Brigitte (Trieste, 1989) tem suas raízes em canções folclóricas e resenhas antigas. Está ativo em Música popular, Ela cantou com vários projetos em várias críticas, incluindo Swoni de Marga, The Great Yonder, Eason, Community Festival Implementation, Stageon de Tobole, Sounds of Places and New Impressions. No âmbito do ciclo Play It Safe, apresentou recentemente um concerto a solo para a Rádio Portuguesa The Kick Club. Ele também escreveu e interpretou a trilha sonora do curta-metragem “Monge Adormecido” (Dirigido por Laura Samani) Apresentado no Festival de Cinema de Cannes 2016.

Paralelamente, ele se concentrou principalmente no período barroco, aprofundando seu estudo da música antiga, e cantou como solista e cantor em várias críticas, incluindo Trendo Musica Antica, Housemusic – WonderCamer, Milan Cathedral Music Month e Conversations. Clássico no Teatro Olímpico de Vicenza. “Say La Face I Bale” de Guillome du Fay foi gravada em 2017 sob a orientação de Claudia Kafagni, que foi lançada para a Amadeus. Ele regularmente conduz shows em vários ambientes Oh Vive Rose juntos. Ele está se juntando a Ilaria Fontin no Orkut Canário Em 2017, La Stanza Della foi convidado da Radio 3 para a música.

