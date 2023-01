Estudou farmácia em Bolonha e trabalhou numa pizzaria

Um jovem de trinta anos morreu Irã O coma segue após vinte dias Tortura. Com medo de morrer na prisão, ele foi preso, espancado e depois solto. ele foi convidado Mehdi Zare Ashkzari E para acabar com sua frieza mais cordialmente Itália Existe uma conexão com Bolonha E sua universidade em particular, onde Mehdi estudou farmácia antes de voltar para casa há dois anos. A Anistia Internacional Itália deve divulgar as primeiras informações sobre este caso. então a notícia Patrick Jackie Com a morte do iraniano de 30 anos, sublinha que a Universidade de Bolonha “tornou-se agora uma nova vítima da liberdade de expressão”. “Infelizmente, neste momento, é tarde demais para salvá-lo”, disse ele, falando de forma desarmante as palavras de um estudante egípcio que esteve preso em sua terra natal por dois anos por crimes ideológicos.

Familiares: “Ele estava cheio de feridas”

No entanto, é a enxurrada de reações, depoimentos e carinho de quem o conheceu e compartilhou seus anos de universidade com Mahdi que faz da cidade italiana a caixa de ressonância deste caso chocante do Irã. Mehdi Zare Ashkzari é “um de nós”, disse Sanam Naderi, um iraniano que mora em Bolonha, à ANSA: “Ele era muito conhecido, muitos estudantes o procuravam, comiam pizza onde ele trabalhava. Sempre sorrindo”. Mehdi ingressou na universidade em Em 2015, ele era entregador. Quando menino, para sustentar os estudos, depois trabalhou como ajudante de cozinha em uma pizzaria. Há dois anos voltou ao Irã para ficar perto de sua mãe, que estava doente e depois morreu, outro amigo dele, Ali Jenaban, disse: “A última vez que perguntei a ele, ele estava feliz, ele me disse. Deixe a família ir primeiro. Ele também participou de manifestações pela liberdade, para encontrar o que todos queremos.”

#Mehdi_Zare_AshkzariUm residente de Ashgabat, Yazd e Teerã, que foi preso durante protestos e torturado durante sua prisão, ele entrou em coma poucas horas após sua libertação temporária e morreu 20 dias depois. pic.twitter.com/zm3i5kbi4Y — Jeanne d’Arc (@fatalvenomm) 31 de dezembro de 2022

“Soubemos a notícia de sua morte ontem à noite porque a família não disse nada para evitar problemas durante o funeral, caso contrário o governo não pode liberar o corpo”, disse Sanam. “Amanhã eles vão enterrá-lo ao lado do túmulo de sua mãe, e você encontrará paz lá, mas sugiro que não mostre a ela as marcas de golpes e hematomas e seu nariz quebrado”, escreve um parente. A comunidade em torno da Universidade Bolonhesa está chocada: “Recebemos a notícia com medo, dor e raiva e expressamos nossas condolências à família e nossa solidariedade a todos os homens e mulheres iranianos que lutam e sofrem por valores, mesmo nas universidades. são queridos para nós”, comentou o reitor de Bolonha, Giovanni Molari. “A Universidade e a cidade de Bolonha continuarão a pedir justiça e a intervenção das instituições”, afirmou a professora Rita Monticelli, coordenadora da Master Gemma e representante da Prefeitura de Direitos Humanos e Diálogo Inter-religioso e Interculturalismo. Ele falou em um comício pela paz na cidade.

Do palco do desfile, a vice-prefeita de Bolonha, Emily Clancy, emitiu uma mensagem de solidariedade: “De Bolonha, enviamos um pensamento muito forte à família de Mehdi Zare Ashkzari. A todos aqueles que lutam pela liberdade de mulheres e homens no Irã. Enviamos um forte abraço de fraternidade e irmandade à sociedade iraniana”. No início deste novo ano, os olhos do mundo ainda estavam voltados para a feroz repressão iraniana e, justamente após as comemorações da noite, alguns ex-jogadores e atuais jogadores de futebol de um conhecido time foram presos em Damavant, perto do Irã. A capital de Teerã, com homens e mulheres participando de festas de Ano Novo e bebendo álcool. A agência iraniana Tasnim escreve isso. Atualizações recentes mostram que a suspensão dos atletas não durou muito e eles logo foram liberados. No entanto, o episódio ressalta que desde a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, homens e mulheres foram proibidos de frequentar festas e beber álcool. Enquanto isso, o jornalista dissidente Kievan Samimi, que estava preso desde dezembro de 2020 sob a acusação de “conspiração contra a segurança nacional”, também foi libertado.