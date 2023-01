Mercado de transferências do Milan: movimentos para janeiro

Stefano Pioli não tem surpresas debaixo da árvore. O que ele acreditava serem os mais belos presentes de Natal, deveria transformá-los em desejos para o futuro, talvez com um brinde de Ano Novo. eu’alvo principal Eu sou Atualizações sobre Leo e Bennazar. Maldini e Mazzara esperavam terminar tudo antes do início do Mundial, mas devido ao calendário e complexidade dos dois contratos, tiveram que adiá-lo para 2023, portanto dezoito meses antes. O prazo é junho de 2024.

Quem agregou mais valor? Leão entre os 10 primeiros Quanto mais o tempo passa, mais difícil é conseguir damas. Especialmente para o acordo de Leo. O português voltou de uma Copa do Mundo onde jogou com moderação, mas muitas vezes foi decisivo. Cortesia de Principais clubes europeus, Chelsea E PSG entre todos. Ele criou um Demanda econômica muito alta em Milão O Sporting de Lisboa, que ganhou o caso da FIFA por quase 20 milhões de euros, pode ser reembolsado depois que o jogador se libertou de forma imprudente para se mudar para o Lille no verão de 2018. Milan oferece 6 milhões de euros por 5 anosLeo teria gostado mais, pois boa parte de sua renda seria transferida para o clube que o criou, mas do qual teve que se despedir sem custo. Se o Sporting não tivesse este problema, o Leo ficaria feliz Vermelho e preto. Ele sabe que está no centro do projeto e que será o protagonista absoluto no futuro, mas o Milan não pode oferecer o que ganha em Londres ou Paris. Maldini continua torcendo por um resultado positivo caso. Ele quer falar conosco novamente para tranquilizá-lo e encontrar o ninho certo. Ele sabe que a renovação de Leo reflete a prioridade absoluta do mercado AC Milan em evitar ouvir propostas de toda a Europa para os portugueses. READ A tentativa de recuperar de Sala- Corriere.it falhou

O que falta no Am de Bennazar E pedidos importantes virão Bennazar Se o Milan não renovar o contrato argelino. Porém, neste caso, estamos falando de um número decididamente menor, e o Milan está confiante de que poderá satisfazer o jogador com um contrato. 3,5 milhões líquidos por temporada.

Mas é Castela ou Giroud? Todas as duplas no futebol Discurso estranho para Giroud. Após a liderança da Copa do Mundo, é claro que o Milan quer nos atingir. Pioli sempre teve fé no francês e continuará a fazê-lo pela qualidade e profundidade humana que sempre demonstrou. No entanto, o resultado é apenas Olivier. Se ele quiser continuar jogando na Itália, terá vaga garantida no Milan, portanto não haverá problemas em renovar seu contrato. Este tópico provavelmente será discutido aqui primavera.

mercado de entrada Isso não é esperado Sem muito investimento. Eles podem esperar até os últimos dias de janeiro para entender se podem aproveitar certas oportunidades, especialmente os direitos de resgate e, acima de tudo, o Milan pode acomodar. Bakayoko, o único jogador a figurar na lista de saída do clube. Há interesse do Galatasaray no meio-campo e interesse do Nottingham Forest. No entanto, não há nenhuma oferta firme a partir de agora. Para Maldini e Mazzara será inevitável Um mercado de esperaAcima de tudo, respostas importantes daqueles jogadores que querem o Milan bloqueado.

