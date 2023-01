Os primeiros nascidos na véspera de Ano Novo de 2023 foram Ciara e Filippo em Roma. Os pais comemoraram com a equipe médica

Clareza E Philip, o Primogênito Em 2023 Itália. Os bebês nasceram no meio da noite na sala de parto da Clínica Santa Família Roma. O sucesso dos nascidos na histórica clínica da capital, única especialista em ginecologia e obstetrícia na Itália: Filippo, 3,1 kg, segundo filho, com parto espontâneo, enquanto Ciara, 2,6 kg, terceiro filho, parto por cesariana, anunciam um novo ano em termos de taxa de natalidade. Blue se curva para a mamãe Giulia e o papai Andrea que veem Filippo nascer. Enquanto isso, a mãe Giovanna e o pai Claudio dão as boas-vindas à chegada de Ciara como o mais belo presente para sua mãe, que completa 43 anos exatamente no dia 1º de janeiro.

As crianças e suas mães passam bem e comemoram um início de ano extraordinário com a equipe médica que as atendeu. A Casa de Cura Santa Famiglia confirmou-se como um centro de partos muito apreciado pelas grávidas nas horas que marcam a passagem para o Ano Novo: os choros de outros recém-nascidos sucedem-se num ritmo natural com intervalos de alguns minutos no noite. Nas coloridas salas de distribuição da estrutura.

“Os dois nascimentos simultâneos de Ciara e Filippo marcam o início de uma tendência de aumento da natalidade? Este é o meu maior desejo para o país. Estamos muito felizes pelos pais que nos escolheram e por seus filhos, e nós desejo-lhes as maiores felicidades neste feliz evento”, declara Donatella Bozemato, diretora do lar de idosos Santa Família.