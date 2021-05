Live Market – Acordo com Zurique, Torino. De Laurentis: “Novo treinador dentro de uma semana”. Treinador Catoso da Fiorentina. Marselha e Real em Gerson. De Jerby na Ucrânia vai assinar com o Shakhtar Donets. Atualizações Motric com Real

Assim que o campeonato acabar, é hora de mergulhar no mercado de câmbio. A sessão de verão começará oficialmente em 1º de julho e terminará em 31 de agosto. As transferências oficiais estão pendentes, Vocegiallorossa.it Ele irá mantê-lo atualizado sobre todos os principais rumores de times italianos e estrangeiros.

20:06 – O futuro de outro treinador da Série A também está delineado depois de Kattuso e de Gerby: Evan Zurique, De acordo com as coleções do Tmw, ele logo se tornará o novo treinador do Torino. Urbano Cairo optou por não perseguir Nicolas, apesar de focar na dolorosa salvação e confiar no técnico do Hellas Verona, que está no Scala há mais dois anos. Passarão três anos até que Zurique se vincule às granadas, cerca de dois milhões de euros: o relançamento do Scala Club (até 1,9 milhão de concessões por ano) e o interesse da Cochlear em vencer o concurso Tourin serão em vão.

19:53 – Mike Miknon Ele recentemente deixou a sede do clube rossonero em Gaza em Milão, assinando-lhe uma nova reunião com o clube na Liga dos Campeões. Assim, para os rossoneri, considerar um novo goleiro é a temporada mais exigente, a próxima, em que os deveres serão sempre muito firmes. Para os franceses, foram concedidos 13 milhões em dinheiro e dois bônus. TMW escreve.

19:13 – Christoph Caldier Conclusão: “É hora de deixá-la e seguir em frente.” Isso teria sido confirmado pelo mesmo treinador que levou Les Docs à vitória na Lig 1 na L Equip. O jornal francês destaca que o treinador de 54 anos tem três vagas possíveis: Lyon, Nice e Nápoles.

18:05 – Leonardo Simplici fala com a alta administração Coclear Nestes minutos: o treinador da Sardenha, o melhor protagonista da milagrosa salvação de Rosoplus, chega efectivamente a Milão e faz o seu primeiro confronto com o anfitrião Tomaso Giulini nos escritórios do Grupo Florcit, propriedade da associação de proprietários. Ele escreve isso D.M.W.

17:34 – Sergio Conceição não será o novo treinador do Napoli. Ele confirma isso Aurelio de Laurentis Em uma entrevista concedida Maisfutebol.pt: “Isto é completamente falso. O novo treinador do Napoli já foi descoberto e iremos notificá-lo dentro de uma semana.” Portanto, não há comunicação avançada com George Mendes a respeito do treinador português: “George é um verdadeiro amigo. Tivemos muitas conversas nos últimos três meses, ele propôs três ou quatro treinadores, mas nunca entramos em negociações. I nunca falei com o Sérgio. Cancino “, português azul número um. Disse ao jornal.

17:11 – Joseph Ilikik Vamos deixar Atlanta para o mercado de transferências de verão. Como anunciado TudosportQuanto aos eslovenos, sempre falamos do Milan, mas há outros caminhos. Rosonery se interessa pelo jogador, mas considerando a idade (33) e o término de seu contrato com a deusa em 2022 eles não querem gastar muito dinheiro.

16h40 – Por meio de seus canais oficiais, a Bielo-Rússia fez oficialmente a chegada Gennaro Kattuso Como um novo treinador.

16h25 – Conforme anunciado Jogo de esqui O negócio entre Beorentina e Gennaro Kattuso está fechado. Uma reunião entre as partes será realizada hoje.

15:59 – Barcelona prepara renovação de contrato Templo Usman. Relatório Mundo dos jogos Na verdade, o Clube Plagrana teria iniciado negociações com a comitiva francesa para renovar o contrato, que expira em 2022.

15:24 – O futuro Tele Alli Pode estar longe de Tottenham. Na verdade, de acordo com o Football Insider, o Spurs decidirá vender o meio-campista, que nasceu no verão de 1996.

15:04 – Mauricio Pochettino voltará ao Tottenham? Foi uma venda anunciada nas últimas horas no Reino Unido, que foi relançada pelo jornal Independent. O atual treinador do PSG – diz – pode concordar em voltar a liderar o Spurs.

14:30 – O Atlético entra em Madrid La ut Taro Martinez. Ele escreve isso Tudosport, Com os Colconeros querendo se submeter a um grande ataque após a vitória do La Liga. O Real Madrid ofereceu 60 60 milhões e 27 milhões em atraso a Agraf Hakim. Já o Atlético, que ainda não criou oportunidade, mas aponta fortemente para a grama. Comparado ao fato de o Inter estar disposto a garantir a ele um contrato para estender seu contrato até 2024, Lottaro dobrará seu salário: 4,5 milhões mais bônus e ele ganhará na Espanha contra o Vio della Liebrajion Club., 9.

14:00 – A joalheria Inter House é a preferida por muitos. Gesto de Agraf Hakimi Após o último jogo, ele mencionou que ia ficar em Nerasuri, parecia ser franco, mas o campo para o Marrocos não era menos. O Jogo Courier Dello O Bayern de Munique explica que ele está no campo certo. Preste mais atenção Stephen de Wridge: Mino Royola propõe o ex-PSV Eindhoven e centro da Lazio para várias equipes na Europa.

13:30 – De acordo com relatórios ESPN, Meio-campista brasileiro, nascido em 1997, Gerson de Flamenco Teria acabado nas cadeiras cruzadas dos francesesolímpico Marselha E os espanhóis Real Madrid.

13:00 – De acordo com relatórios TUTTOmercatoWEB.com, Roberto de Serby Está na Ucrânia para assinar contrato com ele Shakhtar Donetsk.

12:30 – Meio-campista croata, nascido em 1985, Luca Motric Renovou seu contrato com Real Madrid C.F. Até 30 de junho de 2022.

12h00 – De acordo com relatórios Equipe, Meio-campista francês, nascido em 1992, Valentine Iserik, O contrato expirouACF Fiorentina No próximo dia 30 de junho, estará em vista Estado Prestois 29 Para o próximo Liga 1.

11:30 – De acordo com relatórios O jogo Gazette Dello, Striker, nascido em 1983, Fabio Quagliarella Estará perto de renovar seu contrato por mais uma temporadaU.C. Samptoria. Agente de jogador de futebol, Giuseppe “Pepe” Poso, Definindo os últimos detalhes com o Samptoria Club.

11:00 – De acordo com relatórios O jogo Gazette Dello, Atacante francês, nascido em 1986, Oliver Groot, Quando o tratado com os britânicos expira Chelsea futebol clube No próximo dia 30 de junho, estará em poltronasA.C. Milão Para convencê-lo, ele pensa em oferecer um contrato de dois anos 4 Oh 5.000.000 Por uma temporada.

10:31 – “Joo, Confirmação Birlow Este é um projeto b. Zidane No topo da lista de desejos, “Manchetes desta manhã Impressão. O esperado encontro entre os proprietários do Inter e Antonio Conte foi adiado novamente, e o treinador está ansioso para entender o que acontecerá com o Real Madrid. Na Espanha eles dão ambos Felicidade Que Conte Zidane luta para substituí-lo, com o francês se encontrando amanhã em Florentino Perez. Portanto, mesmo na Juventus tudo está bloqueado: Birlow é considerado um projeto b. Zidane Dream, depois há as faixas de Casparini e Allegri. Então, Birlow pode ir tão bem quanto Paratici: Cherubini será promovido.

10:21 – “Milan-Donorumma, Acabou. Visitas hoje Miknon“, Título O jogo Gazette Dello Nas bancas de hoje. Ninguém acredita mais em um final feliz no Milan, e há sinais que são difíceis de ignorar: Assim como o goleiro Miknen veio a Lynette na noite passada e vai apoiar exames médicos hoje. O preço do cartão é de 15 milhões e 2,8 por jogador durante três anos. O Gigio ainda não assinou: uma questão que não é compreendida pelo treinador, pela sua equipa ou mesmo pela direcção. Ele vai embora, o Milan está cansado de esperar e já não tem intenção de levantar bens além da generosa oferta de mais de oito milhões por ano. Gigio não tem forças para decidir a proposta da Juventus, que ainda não foi formalizada. Agora o Milan não quer mais insistir.

10:10 – Sergio Concio Ele rapidamente assumiu a posição polar para a corrida de banco de Napoli. manhã A manchete das bancas de hoje: “Concio, hoje é a cimeira decisiva. Nodo Porto”. Laurentis tem a certeza de ter no bolso um sim sim ao treinador que dirige o Porto nas últimas quatro temporadas, mas existe um nó no actual contrato com o clube português. Depois de Kutuzov ele pode falar português e logo poderá falar.

10:00 – Novos contatos sérios entre Evan Zurique, Sua comitiva e Torino. O técnico tem levado esses dias para determinar o futuro e se deve confiarOlá Verona Ou experimentar uma nova experiência e fechar um laço importante, onde ele, junto com Chetty e D’Amigo, deu tanta satisfação ao quadrado amarelo-azulado. O que tem vindo nas últimas horas, de acordo com a coleção Tutomerkadov.com, O programa de concessão e granadas quase certamente dependerá de Zurique. O sim definitivo não é, mas agora os resultados parecem imediatos. Adeus Verona para ir para Turim. 24 horas decisivas.