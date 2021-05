A Zona Branca agora está com medo, “Ordem do toque de recolher 24”. Aprovado na UE a partir de meados de junho

Mais informações

Evite o “efeito Sardenha”. Só para confirmar o que aconteceu na ilha em março passado, quando as infecções aumentaram alguns dias depois Área branca. Em suma, esta é a tarefa que os governadores das 3 regiões italianas têm em mente, a partir de terça-feira, 1º de junho e serão os primeiros a se aproximar do limite de risco mais baixo: Molis, Friuli, Veneza Giulia e Sardenha (em vez de 7, Abruzzo, Liguria e Veneto. Depois, 14 Lazio, Lombardi e assim por diante). Da Romagna).

Por isso, após algumas entrevistas telefônicas entre as lideranças das regiões em questão, considera-se formular diretrizes gerais que, por um lado, minimizem o efeito “libertador de todos” na visita, e por outro, definam os definições mais precisamente.





Na verdade, se é verdade que nenhuma restrição se aplica na Zona Branca nos termos das disposições da Ordem do Primeiro Ministro de 2 de março de 2021 (etc.) Toque de recolher Ou limites de deslocação) que também estão associados a medidas comportamentais anti-infecciosas (distância, higiene e máscaras), mesmo dentro deste intervalo é imprescindível respeitar as directrizes aprovadas para vários sectores. Portanto, o restaurante tem até 4 mesas, discotecas fechadas e muito mais. Em outras palavras, os governadores podem tentar negociar em duas frentes. O primeiro envolve a manutenção de um toque de recolher de 24 para todas as áreas que terminam na Zona Branca. Em vez disso, o segundo – recomendado por um grande número de governadores – iria inserir uma zona tampão que evitaria que as regiões ficassem imediatamente amarelas se a epidemia ultrapassasse ligeiramente o nível de 50 por 100.000 pessoas necessárias hoje para entrar na faixa de menor risco. Uma zona branca reforçada que pode desencadear um aumento nas infecções para evitar a expulsão para a icterícia. Em outras palavras, tentativa de fiança.

Aviso

“Entrar na zona branca não prova que a epidemia ficou para trás, mas apenas que estamos fazendo um bom trabalho”, explica um dos tecnólogos regionais, comumente envolvido na formulação de protocolos de saúde propostos por regiões governamentais. “Precisamos estar alertas.” Portanto, a ordem do toque de recolher aqui – nas intenções do governo de desaparecer na faixa de baixo risco – pode ser confirmada. Não quero entrar neste assunto antes de falar com os meus colegas. Mas esta é apenas uma hipótese, e existem muitas mais ”, disse Massimiliano Petrica, governador de Friulia e presidente da convenção regional do estado. “Vamos discutir isso na conferência de amanhã (edição de hoje) e depois, como os parâmetros mudaram, vamos apresentar uma proposta ao governo”.

No entanto, as opções da tabela são diferentes e respondem a diferentes emoções dos governadores. Assim, a hipótese de manter o toque de recolher na Zona Branca por até 24 horas “cansado” (o limite horário pela ordem passa à meia-noite para todos, inclusive na Zona Amarela, a partir de 7 de junho e expirando integralmente a partir de 21 de junho), é a voz de quem quer mais flexibilidade no câmbio da oposição. Em outras palavras, o relaxamento de certos protocolos de demanda é temporário para áreas brancas. Em restaurantes, por exemplo, hoje não se pode comer mais do que quatro pessoas na mesma mesa, a não ser que morem juntos. Aqui, talvez, o limite possa ser aumentado para 6. Mas a reabertura das discotecas vai acabar na mesa ou a retomada das exposições e conferências (bloqueadas na Zona Branca até 15 de junho), talvez explorando o fato de que a Itália, caminho do Passe Verde da UE, está aproveitando o fato de que o documento pode chegar mais cedo do que o esperado.

Certificado

De facto, no Conselho Europeu de ontem, vinte e sete líderes apelaram à “implementação rápida” da Certificação Digital da UE Covid-19, que facilita a viagem à União onde o código QR é injectado num smartphone ou suporte de papel, aqueles que se recuperaram da epidemia e daqueles afetados pelo tecido negativo.

O passe, como disse o primeiro-ministro Mario Draghi ontem, estará “pronto em meados de junho”, antes que o regulamento entre em vigor em 1º de julho. A partir da próxima terça-feira, entretanto, a presidente da comissão, Ursula van der Leyen, garantiu que a infraestrutura de tecnologia estará operacional em nível europeu para que os Estados membros possam começar a se conectar ao sistema após as duas últimas semanas de testes. Aqueles que estão prontos podem ir com antecedência, aprendemos em Bruxelas e oferecemos passes da UE: sistemas de 18 países, incluindo a Itália, já foram testados e 6 países aguardam para fazê-lo nos próximos dias. De acordo com fontes da UE, espera-se que pelo menos metade dos Estados membros possam emitir seus próprios certificados. Entre eles está a Bélgica, disse o primeiro-ministro Alexander de Crowe em um lado da cúpula ontem.