“Sem separação entre advogados e juízes no exterior eles acham que somos loucos”. Entrevista com Carlo Nordio

Nascido em 1947, Carlo Nordio passou a vida no poder judicial e é Ministro da Justiça há mais de um ano. Esse foi o título de um livro que escreveu no final da década de 1990, “Justiça”, no qual pedia a separação das carreiras dos juízes. Quase 30 anos se passaram e aqui está a separação de profissões escrita inequivocamente no Projeto de Lei de Constituição aprovado pelo Conselho de Ministros.

Então, Ministro, podemos ter uma indústria separada? Ou seja, o artigo 111.º da Constituição será finalmente invocado. Mas você disse que não foi uma reforma com mão de ferro. Você está aberto a mudanças.

“Nenhum projeto de lei, por definição, é protegido porque o Parlamento debaterá e decidirá de forma soberana. Naturalmente, a estrutura geral da reforma será rígida. A indústria permanecerá separada.”

Não há risco de alguns jornais voltarem ao mesmo CSM?

“Um único CSM com duas seções separadas é uma das opções discutidas. Mas assim a operação fica muito mais clara.”

O juiz da audiência estará fisicamente distante do advogado?

“A distância física depende dos edifícios judiciais. A distância no CSM é importante. Hoje os advogados, ou seja, os acusadores, dão o seu voto aos juízes. Quando tentamos explicar esta extravagância aos nossos homólogos estrangeiros, eles pensam que somos loucos. No final G7 em Veneza, o procurador-geral dos EUA e o lorde chanceler britânico não me entenderam e comecei a duvidar do meu inglês. Percebi que eles não entendiam o ponto: expliquei-me bem e eles congelaram.

Acabaram-se aqueles jantares na esplanada com juízes e advogados à mesma mesa?

“Espero que sempre o façam, e espero que os advogados participem. Como advogado jantei com os dois, e talvez no dia seguinte debatemos um com o outro no tribunal com uma certa certeza. bar. O problema é a influência que o acusado tem na vida de seu juiz. Se o acusado souber que está pagando, ele não estará em paz.

Dois CSM. O que isto significa?

“O poder é uma mesa com três pernas, não duas. A acusação, a defesa e o juiz, o terceiro e imparcial. Isto me parece fundamental”.

Por que os vereadores são eleitos por sorteio?

“Porque o sistema hoje em vigor cria um vínculo mais ou menos clientelista entre eleitor e eleito. Quero que todos os candidatos do CSM jurem pela sua honra que não pegaram o telefone para pedir voto aos colegas, talvez falar mal dos outros. E como muitos juízes juraram pela sua honra, eles nunca pediram ajuda àqueles em quem votaram e ajudaram a eleger.

O sorteado envia a configuração atual para cima?

“Não. Haverá correntes, isso mesmo, mas na sua função original: dar uma contribuição cultural de diferentes orientações. Mas há algum tempo elas degeneraram em uma patologia divisionista condenada pelos magistrados, nunca corrigida. Foi isso que criou o Palamara sistema, que muitos comentadores, mesmo autoritários e moderados, chamam de praga ou Como um antigo colega, testemunhei como resultado um declínio acentuado na credibilidade do judiciário.”

Il Fatto diz que é o triunfo póstumo de Berlusconi. é verdade?

“Em princípio, nunca comento o que il Fatto escreve. É isso que mais o irrita.

ANM ameaça greve

“O diálogo com eles é sempre aberto. Mas quanto à greve, acredito que não a decidirão por uma razão pura e prática. A primeira é que se o Judiciário for o terceiro poder do governo, então não pode ir embora. em greve: seria como se o governo ou o parlamento tivessem entrado em greve. No entanto, é uma luta sindical. Se quiser aderir à mesma disciplina, o que ordenamos aos procuradores, sem bem. remuneração e responsabilização – não compreenderão que as pessoas democraticamente eleitas irão atacar a lei que desejam.

Mattarella está confuso?

“Seria impróprio uma única palavra dita por um ministro sobre o Presidente da República”.

Os juízes temem que o Ministério Público possa perder a sua independência. Como na França.

“Um receio infundado, e se me permitem acrescentar, o texto do projecto de lei afirma claramente que o poder judicial é tão autónomo e independente como é para julgar. Se amanhã outro parlamento quiser alterar esta disposição, terá de repetir o mesmo e processo oposto de reforma constitucional, se eu ainda estivesse no mundo, eu resistiria com todas as minhas forças”.

Por que Tribunal Superior de Magistrados?

“Porque o atual órgão regulador não funciona, nunca funcionou. É uma casa de liquidação onde, depois de mil negociações, são alcançados compromissos mínimos. Não há padrinhos dentro do mainstream que geralmente perdem. O Supremo Tribunal independente eliminou a desordem.

Mas não estará o Supremo Tribunal também em perigo de ser vítima da maré?

“Não. Sua estrutura mudaria radicalmente as coisas ao atrair fortemente especialistas jurídicos de grande autoridade.”

Existe uma guerra entre o governo e os juízes?

“Espero que não. Estamos muito abertos ao diálogo, mas não vemos contradições intoleráveis. Devemos mais de trezentos milhões de euros devido a compensações por atrasos nos julgamentos. A Itália foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos há poucos dias por o abuso de escutas telefônicas Fala-se até de falsas interceptações, nas quais não quero acreditar nem de longe. Se um magistrado emitir uma norma sem verificar a veracidade das transcrições, posso prosseguir. a sua sagrada independência, não sabe pôr ordem na sua própria casa, o acto unilateral da interferência do Parlamento é inevitável. Mas se ele se mostrar responsável e vivo ao verdadeiro desejo de reforma, iremos ouvi-lo com o maior respeito. , no pleno respeito pela sua nobre missão.”

Há quem diga que esta reforma não vai acontecer de qualquer maneira. É apenas uma campanha eleitoral

“A legislatura dura cinco anos e há tempo. Se esta reforma fosse feita com lei ordinária teria ficado incompleta porque a composição e nomeação do CSM não seria afectada. . Mas vamos conseguir.”

O que aconteceu com o abuso da reforma do escritório, com a reforma das escutas telefônicas e com a reforma do mandado de prisão?

“O projeto de lei sobre abuso de poder foi rejeitado pelo governo há um ano, aprovado pelo Senado alguns meses depois e irá para a Câmara até junho. Acredito que seja tarde demais para que os regulamentos da Câmara e do Senado sejam revisados ​​porque são ultrapassado e fora de sintonia com a dinâmica de uma democracia moderna.”

A Porta Vespa exibiu na noite de quinta-feira na Porta o seu livro de 1997, no qual, como magistrado, propunha medicamentos semelhantes ao DTL de hoje. Você está vendo suas expectativas se concretizarem?

“Sim, com grande prazer. Espero que outros neste livro ainda pareçam relevantes hoje. Arquivo virtual e arquivo clonado, por exemplo.”

O que é um arquivo virtual?

“Um promotor terá uma pessoa na gaveta para interrogar, talvez presumindo um crime que não existe, o que lhe permite solicitar escutas telefônicas: por exemplo, competir em uma organização mafiosa. .É uma forma de fugir da lei.

E o clonado?

“Que pena. O Ministério Público tem que pedir o arquivamento do caso porque o prazo para o julgamento já expirou. Ele faz isso, mas guarda uma pequena parte do processo, começa de novo, e de novo e de novo e por anos. Intolerável “.

Você consegue igualar?

“EU realmente espero”.