Mourinho no Fenerbahçe: Os portugueses têm acordo, estamos à espera das eleições presidenciais

“O futuro? Eu não sei. Eu Eu não entendi lá Pessoas Isso sim vou levar A ano sabático. Não me divirto quando não estou trabalhando. Quero fazer isso, mas tenho que ser paciente para encontrar a oportunidade certa.” José Mourinho Ele pode se divertir novamente. Poucas semanas depois destes anúncios, o seleccionador de Portugal retomará A própria Turquiacom Fenerbahçe. O Um ótimo Uma assinatura Um contrato de dois anos com’Uma terceira opção. Um acordo “confidencial” com Um dos candidatos no Presidência do clube, Ali Kok.

Uma disputa bidirecional para o cargo de presidente do clube

Ambos querem, mas apenas um será presidente. Aziz Yildirim E Ali Kok – candidatos no Presidência Del Fene – Eles estão apaixonados há algum tempo José Mourinho E nas últimas semanas tentaram todos os meios extrair dele um “sim” para obter um maior consenso nas próximas eleições. votosirá tomar lugar Sábado dia 8 e domingo dia 9.

“Conheci José Mourinho cara a cara na semana passada. bem-vindo O que eu propus a ele. Nossas negociações estão em andamento. Se eu for eleito, trarei aqui. O Fenerbahçe precisa de você, você precisa do Fene”, disse ele. Yildirim No passado dia 13 de maio. Uma promessa em troca de votos. Após cerca de 20 dias, a situação se inverteu. Ali KokA atual presidente, Saditha A. Acordo prévio com os portugueses (que deveriam ser presidente). As próximas duas temporadas, uma opção adicional para o próximo. Foi decisivo escolher um especial Diretor de Esportes do clube, Mário FrancoForam portugueses como ele que o convenceram a concentrar-se em Ali Kok.

Depois de Portugal e da Arábia Saudita, aqui está a Turquia

“Recusei grandes oportunidadesfoi o primeiro Portugal, três anos antes da próxima Copa do Mundo. Então uma ótima oferta Liga Profissional Saudita: Sou muito prático e profissional em meus exames. Porém, quando saí da Roma, tive a sensação de que não, deixei coisas boas para os adeptos também nas finais europeias.” O seleccionador de Portugal falou no podcast. “cinco” Desligado Rio Fernando. Agora, na terceira oportunidade, Mourinho decidiu voltar ao jogo.