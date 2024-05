Três jovens desaparecidos devido às inundações de Natisone em Friuli – Notícias

Em Friuli Venezia Giulia, no território de Premariacco (Udine), três jovens, um menino e duas meninas, estão desaparecidos devido à inundação do rio Natisone. Há pouco tempo estavam numa ilha e deram o alarme por telefone e a água subiu rapidamente. Chuva forte nas últimas horas.

Acredita-se que os três jovens desaparecidos tenham entre 17 e 25 anos, supõem a polícia e as equipes de resgate com base em evidências coletadas e vídeos obtidos por transeuntes que estavam na área no momento. acidente

Uma recapitulação do que sabemos até agora. O alarme foi dado por volta das 13h30. Em Friuli, o nível da água do Natisone subiu em poucos minutos e os três meninos foram arrastados pela correnteza. Os jovens, sem suspeitar do perigo, ficaram surpresos, pois a água aos poucos atingiu seus tornozelos e joelhos, e continuou a subir, e eles se abraçaram, talvez tentando desta forma formar uma forte defesa contra a violência. Água. Porém, estes ficaram ainda mais violentos em segundos, o abraço não durou e os três foram jogados em várias direções. Ao mesmo tempo, os bombeiros colocaram um guindaste móvel no topo de uma ponte algumas dezenas de metros acima do nível do mar. A partir daí, uma escada estendia-se acima da zona nacional e alguns policiais atiravam cordas nas quais os meninos podiam se segurar. Nenhum deles conseguiu segurar a corda enquanto a correnteza os arrastava o tempo todo. Portanto, a pesquisa avançou na direção atual.

Os bombeiros procuram os três meninos, enquanto os Carabinieri tentam identificá-los. Mesmo assim, como o fluxo de água era baixo, as crianças podem ter chegado à área natural, a pé, e chegado à ilha em ondas. Apenas um carro com placa romena foi identificado estacionado na área e não pertencia a ninguém.

A prefeita de Premariacco, Michele De Sabata, acompanha a dramática história: “Dois helicópteros estão voando na área, um do 118 e outro dos bombeiros. infelizmente, o nível da água ainda está subindo – concluiu Mayer no Facebook no post – também contém uma imagem comovente.

A área de Isonzo também foi inundada



Novas tempestades atingiram Friuli Venezia Giulia pela manhã e foram comunicadas inundações à proteção civil, especialmente na região de Isonzo. Nas últimas 12 horas, caíram 30 mm de chuva em toda a área, enquanto a precipitação máxima: 96 mm em Lignano (dos quais 61 em uma hora), 90 mm em Cormons, 84 mm em Preboto e Mariano del Friuli, 70 mm em Terso d’Aquileia.

Ainda são esperados aguaceiros esparsos e trovoadas com chuva forte durante a tarde, mas com pausas sem chuva; Fortes tempestades locais também são possíveis, especialmente na zona leste. A Sala de Operações da Proteção Civil recebeu desde a manhã inúmeras chamadas relativas a pedidos de intervenção devido às inundações nos municípios de Cormons, Dolegna del Collio, Ruda, San Vito al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro.

Em particular, para Lignano, os relatórios de inundações são recolhidos diretamente pela Comissão Municipal de Defesa Civil através de um número de telefone dedicado: foram recebidas cerca de 40 chamadas. A Estrada Tull, no município de Clasetto, está fechada.

Entre as 20h00 de ontem e as 10h00 desta manhã os bombeiros realizaram setenta intervenções devido ao mau tempo em toda a região. O comando de Trieste realizou 10 intervenções, 7 realizadas pelos bombeiros de Portinone e 3 por Corizia. Cerca de cinquenta intervenções foram realizadas pelo pessoal do comando de Udine, que trabalha com equipas de voluntários. A área mais afetada foi Lignano, onde os maiores problemas foram observados com a inundação de porões e garagens.

Mau tempo, bacias rolantes abertas na região de Veneto



O Vêneto viveu mais uma noite de mau tempo, com fortes chuvas e trovoadas despejando até 100 milímetros de água em 6 horas na parte central da região, em Bibione (78 mm em Eraglia), na região de Veneza. A província de Pádua também recebeu fortes chuvas, com 30 milímetros de chuva caindo em poucas horas. Por este motivo, foram abertas bacias de retenção de cheias em Montebello e Sal’Orolo (Vicenza), enquanto se avalia a abertura de outras albufeiras.

Vídeo Mau tempo em Veneto, problemas em Malo após inundações no canal

A Defesa Civil relatou inundações generalizadas em Marostica, cidade da região de Vicenza que já foi atingida pelo mau tempo nos últimos dias. Fortes chuvas e trovoadas afetaram a região superior de Veneza pela manhã, depois se deslocaram em direção a Friuli. Actualmente, explica a região, os níveis dos cursos de água não foram significativamente afectados pelas chuvas. Os níveis de Adige são ainda mais elevados do que o primeiro limiar na secção de Verona.

Vídeo Mau tempo em Veneto, inundações na região de Marostica

Tempestade terrível em Sannio, trânsito afetado



A violenta tempestade atingiu vários municípios do Vale Telesina, na província de Benevento, causando grandes perturbações no tráfego rodoviário. As ruas se transformaram em verdadeiros riachos que atingiram 40 centímetros de altura. Em particular, os municípios de Castelvener, Teles, Solobaga e Melisano foram os mais afectados pelas violentas chuvas.

