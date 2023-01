Homem que atropelou vizinho que tentou demolir casa: “Foi legítima defesa, por isso”

Sandro Miller Quem é o cara? Ele é sensual Para cidadão albanês Kesim DodoliA que atacou sua cabana com uma escavadeira São PoloFração Arezzo. Millers em 5 de janeiro Ele é sensual Olhei pela janela cinco vezes. Anos de brigas entre vizinhos baseadas em gestos. O juiz de primeira instância considerou que Ele foi libertado da prisão Porque não há elementos de prisão preventiva. E ele disse em uma entrevista hoje Corriere della Sera Explica as razões de suas ações. “Eu agi para salvar minha família. Aquele homem estava demolindo nossa casa. Estávamos presos como ratos. Não tive escolha”, explica A. Marco Casperetti.

história

De acordo com reconstruções desses dias Os moleiros Contínuo Pistola. Ele se dedica em seu tempo livre caça ao javali. euO homem estava em casa Sempre que estiver com a família BalançoUm empreiteiro, começou Bata na frente da casa. Ele afundou primeiro quatro carros Pare em frente à casa de campo. Em seguida, destruiu Entrada e uma janelaDanifica severamente as paredes. E bloqueando a saída, isso De acordo com os Millers Sua família foi impedida de sair. “Foi quando peguei a arma. Achei que poderia assustá-lo. Ele deveria ser levado a pensar”, diz ele hoje. No momento O primeiro aviso foi disparado no chão. Mas as escavadeiras Dodoli continuam atacando a casa. E o atingiu: “Três tiros, talvez quatro. Salvei a vida da minha família e a minha. Ainda choro por ele, mas não tem jeito.

Bateria

Mukhnai diz nem mesmo Argumentos anteriores com vizinhos. “Ele brigou com minha mãe há um mês Ele tocou bateria no noite 2. Nada mais. Dei-lhe os parabéns”, diz, explicando que os seus advogados o estão a ajudar Márcia Lelli E Piero Melanie Gaverini. “Tenho ficha criminal honesta, sou um homem decente, voluntário, quero ajudar as pessoas. Estou preso há quatro dias. Estive na solitária, foi uma experiência terrível. Mas nunca pensei por um momento que eu era culpado”, conclui. Finalmente, emexperiência na prisão: “Os policiais são extraordinários. Eles tentaram me animar. Eles me disseram para ir com calma, para não ser muito pessimista, que eu estaria fora em breve Eu poderia abraçar minha esposa e filhos novamente. Eles estavam certos. Agradeço a eles tanto quanto agradeço ao juiz que me libertou.

