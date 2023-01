Mercado de câmbio 2023 ao vivo, transmissão ao vivo de todas as negociações e trocas hoje 10 de janeiro de 2023

Kiwier Yar é o talento polonês que fez Juventus e Milan brigarem no mercado

Zagueiro técnico e versátil, o zagueiro polonês está no mercado tanto para os bianconeri quanto para os rossoneri, mas não será fácil convencer Spezia a vendê-lo.em profundidade10:32

Milan em junho, Sportello “apenas”, Mignon agora é esperado

Confirmando os rumores do mercado sobre a transferência de Sportello para o Milan, o diretor esportivo D’Amico disse na noite passada que não havia contatado os rossoneri antes da partida contra o Bologna. Enquanto isso, as negociações de renovação de Leo e Pennazar continuam. Para os portugueses, aguarda-se uma reunião formal: o Milan vai apresentar 6,5 milhões e 1,2 bónus até junho de 2027.Ir para o artigo12h45

João Félix no Chelsea? Cá estamos, os portugueses estão em Londres para assinar

Os minutos estão em contagem regressiva para a operação que trará João Félix ao Chelsea. Félix estará à procura de redenção depois de uma experiência insatisfatória com o Atlético de Madrid: chegou a Madrid por 125 milhões no verão de 2019 e nunca conseguiu florescer a relação com Simeone, que recentemente anunciou: quando começar a treinar bem , quando encontrar o toque de ponta de lança que precisamos, vai jogar, mas até lá, por outros.em profundidade14h14

Roma, novo almoço para Aure, mas Lyon está determinado

A Roma está tentando dar um presente a José Mourinho ao trazer o meio-campista francês Houshem Auer, do Lyon, para os Giallorossi no início de janeiro. As negociações não foram fáceis para a oposição do Clube Transalpino.em profundidade15h43

Banner de fã para Inter, Screener

Skriniar está em Milão, a bandeira exibida pelo Curva Nord dos Nerazzurri antes da partida da segunda rodada da Copa da Itália contra a Birmânia. No entanto, o Inter planeja uma reunião para discutir a renovação do contrato do jogador, que pretende manter até junho próximo.em profundidade22h12 READ Resumo, placar, câmera lenta e relatório da competição

Atlético de Madrid em Jono Felix Cesia? Depay está lá

Com Jono Felix definido para ingressar no Chelsea por um empréstimo de 11 milhões de euros e o salário integral do ex-Benfica português, o Atlético de Madrid é forçado a encontrar um substituto adequado no ataque.Leia o artigo22h55