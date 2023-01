Covid: Gimbe, infeções sobem 11,4%, mortes sobem 9,8% – Saúde

A curva de casos de Covid-19 na Itália aumentou, aumentando 11,4% na semana de 30 de dezembro de 2022 a 5 de janeiro de 2023 em relação à anterior; No mesmo período, as mortes aumentaram mais 9,8%, para mais de 100 por dia durante quatro semanas. Isso é indicado pela Kimbe Foundation em seu monitoramento independente.

Testes adicionais observaram um aumento de 6%.

De 30 de dezembro a 5 de janeiro, os novos casos passaram de 122.099 para 135.977 e as mortes subiram de 706 para 775 (das quais 52 referem-se a períodos anteriores), uma média de 111 por dia, contra 101 na semana anterior.

A Fundação Kimbe também observou que as internações em enfermarias normais caíram 6,9% e as em terapia intensiva permaneceram estáveis ​​com um aumento de 1,6%. Neste período, o número de internamentos sintomáticos diminuiu 572 (de 8.288 para 7.716) e as unidades de cuidados intensivos mantiveram-se substancialmente estáveis, com um ligeiro aumento de 5 unidades (de 314 para 319).

