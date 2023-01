Mourinho assina contrato com nova equipa: Confirmação oficial disponível. O técnico português tem mais um ano de contrato com a Roma

Quatro pontos em dois jogos, uma vitória difícil Bolonha E emocionante, desenho ousado Massa vs Milão Campeão da Itália. Foi assim Roma Desligado José Mourinho Os valores acima são gradualmente consolidados em um campeonato. Perdendo por dois gols aos 86 minutos, os Giallorossi protagonizaram uma recuperação inimaginável em campo aos cinco minutos.

Um ponto inesperado para Dybala e seus companheiros, que podem esperar uma possível recuperação rumo ao quarto lugar, e por isso ainda mais precioso. Mas outro assunto dominou a capital nas últimas horas. Na verdade, está definitivamente de volta ao assunto: o futuro José Mourinho.

Ele está na pausa mais longa dedicada à Copa do Mundo no Catar Um ótimo Já foi acusado várias vezes na bancada Portugal: A imprensa lusitana e a comunicação social em geral apoiaram a candidatura de Special One como melhor substituto do treinador Fernando Santos. Mas as negociações entre a federação portuguesa e o treinador de Setúbal não deram o esperado fumo branco.

Mourinho, adeus à Roma: contrato com uma grande seleção

Só podemos imaginar que a seleção rubro-verde é um trunfo de transição depois de cair no banco José Mourinho Fique nele Roma Até junho 2024A exigência consta de um contrato de três anos assinado em maio 2021. Mas uma declaração sensacional de um ex-jogador do Porto há poucas horas põe tudo em causa.

Um especial encontra-se ao lado do banco de mais uma prestigiada seleção nacional, talvez a mais prestigiada de sempre. Desta vez não é sobre seu país de nascimento, mas Brasil: Com efeito, após a despedida de Tite, Celezo continua à procura de um novo treinador.

Para retomar a candidatura José Mourinho tem sido Carlos AlbertoO ex-meio-campista brasileiro, que já foi treinado no Porto por Mau, deixou todos sem palavras em um episódio do podcast. GV mundial. Segundo Carlos AlbertoUm vencedor ao lado de Mourinho Liga dos Campeões E no campeonato português de 2004, a hipótese do Special One aterrar no banco de verde e dourado seria absurda.

“Deixe-me dizer-lhe diretamente – declarou o antigo médio dos Dragões -. fTalvez Mourinho seja o novo técnico da seleção brasileira. Esta é uma notícia real. Ele também se ofereceu para ser meu assistente“. Declarações que certamente vão gerar debates e polêmicas, principalmente na capital, e no mínimo sensacionais.

Muito provavelmente, teremos de esperar que o treinador giallorossi regresse a uma conferência de imprensa para saber a versão do homem envolvido (tem contrato com a Roma até 2024). Resta saber se Mourinho decidirá se pronunciar antes da partida da Copa da Itália contra o Gênova, marcada para quinta-feira, 12 de janeiro, ou a Fiorentina, marcada para domingo, 15 de janeiro, no Olímpico.