“Piccolo Chaka”: Traoré, talento do Milan Primavera seguido de perto por Raffaele Leo

A turma da Costa do Marfim de 2004 continuou a pontuar e ter um bom desempenho na primavera rossonera, com Rafael se tornando o verdadeiro protegido de Leo.

Se nos últimos anos existe uma equipa que quer e sabe apostar na juventude, implementando uma importante política de desenvolvimento de talentos (não apenas produtos para casa), é o Milan, através de uma atividade de scouting considerável.

Sem dúvida, um dos muitos jogadores que se destacaram na Primavera dos Rossoneri é Saka Traore, o atacante marfinense nascido em 2004 que vive fazendo declarações importantes e marcando.

Ele ainda não tem 18 anos, mas já é um dos produtos mais interessantes das categorias de base rossoneri: no entanto, em seu passado, o Milan não é o único. No entanto, em seu futuro, o Diabo poderia representar um elemento fundamental e constante.

Quem é ‘Chakka Troyer’?

Tendo crescido na equipe juvenil do Parma, após uma experiência no Audez, Saccha Drare mudou-se para o Milan no final de agosto de 2021: um passo importante em sua carreira, com o desejo dos rossoneri de fazer parte da equipe. primavera

No entanto, com Dugali, ele viveu momentos inesquecíveis, como sua estreia na Serie A em abril de 2021: e o destino colocou sua assinatura aqui.

Foi aos 85 minutos do Parma-Milan e Tardini e Roberto D’Avarza o fizeram entrar no lugar de outro ex-Rossonero, Andrea Conti: Raffaele Leo, que substituiu Ante Rebic, foi contratado logo após entrar em campo. Stefano Pioli marcou o terceiro gol da equipe.

Eles estão perto, no momento da transição, perto da metade do campo: é incrível, porque alguns anos depois o campeão português manifestou publicamente suas preferências pelo jogador nascido em 2004, comemorando-o mesmo depois da partida contra ele. A Udinese acabou decidindo contra Traoré.

“Pequeno Chaka”Léo tuitou.

Desempenha um papel de esquerda, o que obviamente remete para o papel dos portugueses: há quem afirme ser seu sucessor direto no futuro. O futebol sugere esperar.

Enquanto isso, na temporada 2022/23 já marcou 5 gols entre a liga (hat-trick contra a Udinese) e a liga juvenil, marcou contra o Dínamo Zagreb e ainda deu 2 assistências na partida.

O futuro nos dirá se Chaka Traoré ainda será falado em uma chave do Milan, talvez no time principal: ele trabalha e espera uma oferta de Stefano Pioli, pode continuar assim.