As estradas foram fechadas no sábado 15 e no domingo 16 de outubro e os ônibus foram desviados para Roma.

Eventos e jogos de fim de semana em Roma incluem fechamento de estradas e rotas de ônibus. Começa em Trastevere no sábado, 14 de outubro, entre 8 e meio-dia, com manifestação do “Bloco Estudantil” em frente ao Ministério da Educação via Morosini e viale Trastevere. Via Emilio Morosini, do lado do Ministério da Educação, até a correspondência com a entrada do Hospital Nuovo Regina Margherita entre Viale di Trastevere, as barreiras devem parar; Via Morosini e Viale Glorioso Via Trastevere. Possíveis fechamentos e desvios temporários.

No centro, uma dupla manifestação na Piazza Sant’Apostoli. Das 10h30 às 14h00 haverá um protesto em Santa Palomba contra o projeto de aproveitamento energético de resíduos com a participação de cerca de 100 pessoas. Por outro lado, a segunda manifestação, das 16h às 20h, terá como tema a paz e a crise econômica. 600 pessoas foram notificadas. Sem estacionamento na praça e possíveis atrasos na área via Cesare Battisti / piazza Venezia.

Em San Pietro, das 10h às 12h30, Audiência especial do Papa Francisco com o Movimento Eclesiástico de Unidade e Libertação. Espera-se a participação de cerca de 60.000 pessoas, algumas das quais viajarão para Roma de ônibus. As áreas de estacionamento para autocarros estão perto da paragem Anagnina do Metro A. À direita, via Metro A, a estação a utilizar para chegar ao Vaticano é a Ottaviano. Existem 23, 40, 62, 280 e 982 ônibus para esta área.

Nos fins de semana de 15 a 16 e depois de 22 a 23 de outubro, de 7 a 17, o Aurelia Antica estará fechado ao tráfego de veículos, via Delle Fornaci e via di Villa Petania (em ambos os sentidos), obras de manutenção para permitir o verde público. Manifestação da Associação Internacional de Vítimas do Terrorismo “em apoio à paz na Ucrânia” em San Giovanni das 14h às 19h. Espera-se a participação de 1.500 pessoas. Possíveis fechamentos temporários ao tráfego. Possíveis desvios para as linhas 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792.

De 15 a 18, na Piazza della Repubblica, uma manifestação de estudantes iranianos na Itália contra o governo iraniano, com a participação esperada de 400 pessoas. Das 17h às 20h, na Piazza dell’Esquilino, manifestação do movimento pelo direito à moradia contra “Querida Vida”. A expectativa é de que 300 pessoas participem.

A 21ª edição dos Jogos chamada “Roma Urbs Mundi” está marcada para domingo, por volta de 9 a 11. São esperados cerca de 2.500 atletas. As ruas envolvidas no evento são Porta Cabena, Viale Aventino, Pyramide, Via Ostiense, Via di San Gregorio, Via Nazionale, Via di Ripetta, Via Zanardelli, Corso Rinascimento, Corso Vittorio, Via del Plebiscito, Piazza Venezia e del Teatro Marcello em aproximadamente 8 e 11 Entre, obstruções de trânsito, obstruções ou desvios de transporte público 36 H – 3NAV – 8BUS – 23 – 30 – 40 – 44 – 46 – 51 – 52 – 53 – 60 – 62 – 63 – 64 – 70 – 71 – 75 – 80 – 81 – 83 – 85 – 87 – 6018 – 170 – 190F – 280 – 492 – 628 – 715 – 716 – 781 – 792 – 916F – C3. As linhas 85, 87 e 628 serão desviadas desde o início do serviço até cerca das 11h30.

Para poda, o Viale Adriatico está fechado entre 7 e 18, via Gargano e via Spluga. As linhas de ônibus 86, 90, 336 e 337 serão desviadas. A 6ª edição da corrida “FITWALKING FOR AIL”, na zona de Villa Borghese, das 10h30 às 13h30. Alteração temporária de rota e cancelamento de algumas paragens para as linhas 2BUS, C3, 89, 490, 495, 590. Faixa 61, 120F, 150F, 160. Dia dez Campeonato da Série A no Olímpico, Lazio-Udinese a partir das 15h. Um plano de trânsito regular proíbe o estacionamento nas ruas ao redor do Foro Italico. Preste atenção aos sintomas.