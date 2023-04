Alegações de fraude, falsificação e corrupção em licitações

Suborno de 3 milhões de euros para fraudar contratos da Força Aérea. O arquivo aberto pela promotoria de Velletri tem 39 pessoas sob investigação, 24 das quais receberam medidas cautelares e 12 foram presas contra os jogadores. É transmitido por ‘Aki’.

Prisões na Força Aérea: Alegações de Corrupção

Os juízes analisaram 50 contratos Trabalhos realizados em várias bases militares entre maio de 2017 e janeiro de 2021 detectaram atividades ilegais nos escritórios de Ciampino, Pratica di Mare, Vigna di Valle e Furbara na província de Roma, bem como nos escritórios de Montecastrelli (TR), Borgo Piave. (LT), Crossanise (CE) e Somma Vesuviana (NA).

O Hipótese de culpa De diversas formas são liberdade de licitação, fraude no fornecimento público, corrupção na execução e falsificação ideológica por agente público em documentos públicos.

Diante das acusações impugnadas pelo Ministério Público, foi efetivado o comando da Companhia Carabinieri de Roma Ciampino – Polícia Militar AM. 14 prisões e 10 tarefas residenciais foram relatadas (além de 15 outros avisos de encerramento dos julgamentos) em várias províncias italianas, de Roma a Ravenna, de Nápoles a Croceto, de Caserta a Chieti.

Investigação

As investigações do Ministério Público de Velletri começaram com investigações contra dois jogadores durante os eventos do departamento de engenharia 2 AM de Ciampino e os proprietários de uma construtora privada, com 85% e 15% do capital. Com sede no município da província de Roma e ativa no setor imobiliário.

Crédito da foto: ANSA

Veículos da Força Aérea e Exército

Ambos ocuparam os seguintes cargos Responsável pela administração dos contratos de construção de obras de infraestrutura da Aeronáutica, Com responsabilidade pelas funções de Gestor de Obra e Gestor de Obra.

sistema de corrupção

De pagamentos suspeitos entre um dos dois jogadores a construtoras, as partes começaram Testes de camada em 49 outros contratos em bases militares das forças armadas Os Carabinieri explicaram em nota tratar-se de “um sistema afetado por irregularidades na adjudicação de empreitadas para a construção de obras de infraestruturas de edifícios militares” em que “as empresas foram facilitadas pela adjudicação direta de empreitadas públicas”.

Após a execução das primeiras provas do inquérito e das primeiras ações, A Força Aérea lançou uma investigação administrativa conjunta Considerando o período em consideração, então adicionado ao inquérito principal.