Há sempre um risco do Paris Saint-Germain em Mourinho

Não se fala senão no futuro de José Mourinho na capital. O treinador português está vinculado à Roma por contrato que termina no final da próxima temporada (30 de junho de 2024), mas muitas – senão a maioria – são as chances de encontrar alguém especial para convencê-lo. Sair do banco Giallorossi. Além da oferta baronial feita há algumas semanas pelo Oriente Médio, Mourinho sempre foi o favorito para o futuro do guia técnico do Paris Saint-Germain. A este respeito, o RMC Sport fornece as atualizações mais recentes.

Mourinho-PSG: O mais recente – Em junho haverá grandes mudanças no clube parisiense, o técnico Christophe Galtier terá que deixar a orientação técnica de Messi e seus companheiros. Luis Campos, atual diretor esportivo do PSG, quer trazer o compatriota Mourinho à sombra da Torre Eiffel. Os dois portugueses já trabalharam juntos no Real Madrid durante a temporada 2012/2013, mas a relação entre eles ainda não deslanchou. A fonte também afirma que Mourinho pode ficar tentado a se mudar para a Ligue 1 se enfrentar uma oferta formidável do Paris Saint-Germain.

Mourinho-PSG: O jogo – Mourinho não é o único nome que o Paris Saint-Germain seguirá para o banco da próxima temporada. Thiago Motta (atual técnico do Bologna), Julian Nagelsmann (recentemente demitido pelo Bayern de Munique e vigiado de perto pelo Chelsea) e Mikel Arteta (treinador do Arsenal, pelo menos enquanto os líderes estiverem na Premier League).