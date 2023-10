Villa “gótica” de Patricia Reggiani é vendida por US$ 9,5 milhões Quem comprou a pequena joia da ex-Lady Gucci em Milão

MILÃO – Mudar proprietário Vila de Patrícia Reggiani, Em milão. Propriedade Via Andreani no número 5 Foi comprado por um casal (ele é cidadão britânico, a mulher é austríaca) por 9 milhões e meio de euros. Residência na zona de Como. A reconstrução interior do edifício (cave, rés-do-chão, primeiro e segundo andares) foi confiada a um designer e a uma construtora de Barre (Bérgamo).

Patrícia Reggiani Martinelli Ele completa 75 anos em dezembro. Ela passou quase dezessete dos 26 anos de sua sentença na prisão, o que serviu como sua instigadora (acusação que sempre foi rejeitada). O assassinato de seu ex-marido Maurizio Gucci. Aí vem o último herdeiro da grande dinastia gêmea “G” de designers de moda e empresários. Morto por três balas, Na manhã de 27 de março de 1995, no átrio de seu escritório no centro da Via Palastro. A porta da prisão de San Vittore, como ela gostava de chamar, bonita Residência VictorA tarde de 16 de setembro de 2013 abriu-se para Patrizia Reggiani, quando o Tribunal de Supervisão acatou o pedido do defensor para suspender a pena.

Ela mora lá desde então Edifício gótico no cruzamento via Andriani e Quastella, Ao lado da mãe Silvana Barbieri, governanta e empregada, era cuidada pelos cingaleses. A mãe de Reggiani (falecida em 2019 aos noventa anos) assumiu as ações da empresa proprietária da Villa em 2004, tornando-se sua única acionista e diretora. Em 20 de fevereiro de 2017, Patricia Reggiani foi mais uma vez totalmente absolvida. Depois que o Ministério Público também tentou revogar os três anos de liberdade condicional que ele ainda tinha para cumprir. Ex-namorada com olhos roxos mágicos viverá hoje Um apartamento na área de San Pablo, Não muito longe do loft que ela ocupara com o marido durante os anos felizes da união, antes de passarem pelo Palastro.

Há rumores de que a cobertura, na esquina da Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Papilla e Corso Europa, será comprada em 2022, depois de estar no mercado há mais de uma década. Um montante recorde de 20 milhões de euros, Por empreendedores Risha Xá, nascido na Índia, mas cidadão maltês e residente na Sardenha. Shah é um magnata da indústria farmacêutica, fundador e proprietário da Jackson Vision, uma empresa multinacional especializada na regulamentação e em vários aspectos de embalagens farmacêuticas, com escritórios na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia, na Grã-Bretanha, na Alemanha e em Malta.