Previsão do tempo. Espera-se que um turbilhão de chuva, tempestades e neve se desenvolva em partes da Itália na segunda-feira. Aqui em que áreas « 3B Meteo

Tempo Itália Segunda-feira 9 Janeiro

Girar na tomada. A confusão chegou Domingo Sobre parte da Itália, na segunda-feira, ele desferirá um golpe decisivo no anticiclone, forçando-o a sair do Mediterrâneo central, onde uma área firme e dinâmica de baixa pressão se abrirá. De fato, a criação aguarda Um vórtice profundo entre o norte da Itália e o AdriáticoA perturbação girará em torno dele e se espalhará para o sul e atingirá boa parte das regiões do sul Mesmo eventos fortes, Especialmente do lado do Tirreno. Aqui está o que acontece em detalhes:

tempo segunda-feira. para Norte Chuva e chuva no Nordeste e Emilia Romagna, com trovoadas também na costa friuliana, mas diminuindo gradualmente de oeste durante o dia. Já destruído no noroeste pela manhã, alargado a partir da tarde e estendido para a maior parte da Lombardia, oeste da Emília e Triveneto à noite. Neve nos Alpes Orientais a 900/1100 m. Durante a tarde, nova intensidade de instabilidade com neve até 600/800m nos Alpes Ocidentais. para Centro Instável nas regiões do Lácio e do Tirreno com trovoadas. Começando pelas costas durante o dia, a tendência diminui quando os eventos param, exceto pela última chuva no Baixo Lácio até a noite. Variações significativas nas regiões do Adriático e da Úmbria já com chuva pela manhã nas áreas do interior, durante o dia algumas chuvas ou trovoadas chegam às costas de março e Abruzzo, mas diminuem à noite. A neve está de volta nos Apeninos, caindo para 1200/1400m, Lazio também é abundante em campo. para Sul Chuvas e trovoadas na região do Tirreno desde a manhã, fortes mesmo na Campânia, espalharam-se rapidamente para a Calábria e a Sicília. Possíveis eventos de tempestade na Calábria do Tirreno à tarde e à noite. Também instável no lado Adriático, mas com mais intermitentes e menos eventos à noite; Alguma chuva em Calábria Jónica, especialmente ao final da tarde. No Sardenha Trovoadas no oeste durante a manhã, seguidas de períodos de céu limpo e novas variações à noite com alguns aguaceiros no oeste. vento Tempestades marítimas nas costas ocidentais, sudoeste até as costas jônica e inferior do Adriático, oeste da Sardenha e Tirreno. Temperaturas diminui. Entre na seção para todos os detalhes Tempo Itália. Para a tendência durante o fim de semana Clique aqui.

