Pres. Federação Portuguesa de Futebol: “Santos é o treinador mais vitorioso da história. Martinez teve garra”

Fernando Gomes bem vindo Roberto Martinez, agora o novo treinador de Portugal. O presidente da Federação de Futebol agradeceu a Fernando Santos o pesado legado que assumiu ao liderar a seleção bicampeã: “Agradeço ao Roberto Martínez o entusiasmo com que aceitou o convite da FPF. Mostra-nos a coragem de aceitar o treinador mais vitorioso da história da seleção nacional a suceder. Decisões importantes felicito-o em nome de todos os portugueses com a esperança de que tudo fará para o conseguir”.

Despedida do Santos: “Este é um momento importante para a seleção. Não quero correr o risco de esquecer alguns aspectos que considero importantes: para começar, permita-me reiterar o quanto me senti honrado em trabalhar com o Santos por oito anos. Muitos anos. Fomos muito felizes na história da seleção nacional. Já em Dezembro FPF Que oportunidade de gestão, volto a dizer hoje: Muito obrigado Fernando Santos. Esta será sempre a vossa casa.”

seleção: “A nossa decisão, após ponderação cuidadosa, é iniciar um novo ciclo. Embora o nosso mandato termine no final do ano civil de 2024, devo tomar todas as decisões que garantam uma transição suave para o meu sucessor. A candidatura para o mandato de 2030 Mundial, o estreitamento das relações com os nossos parceiros, o desenvolvimento da competição portuguesa e os contratos com os treinadores. Definindo. O perfil de um novo recruta deve ser ambicioso, especialista em futebol internacional, habituado a treinadores de alto nível e experientes jogadores. Em grandes ligas e seleções, onde o berço de um novo treinador nunca é relevante, o percurso de Roberto Martínez fala por si, é um homem baseado no trabalho e na aquisição de competências. Fez carreira. Há seis temporadas começou a liderar a Bélgica. Sendo Não . 1 no mundo”.