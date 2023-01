Meloni: ‘Um corte no imposto especial de consumo? Apenas com maior renda. Intimidação de fechamento de postos de gasolina – política

“Na proposta do IDE, um item sobre a esterilização das receitas do Estado em energia e combustível incluía uma “redução automática do IVA e do imposto especial de consumo”, apontou a oposição. Se você tem mais receita com os preços mais altos dos combustíveis, usa-a para reduzir os impostos. Mas não temos muita renda, é claro. Portanto, é um compromisso muito diferente de “vamos cortar impostos”. Um objetivo que vamos continuar a partilhar, que vamos trabalhar, mas um compromisso que não podemos assumir no contexto atual”, escreve Meloni nas suas notas no Fb para o último episódio.

Gerentes assumem uma greve. À tarde, uma reunião entre as três siglas que representam as gestoras de combustíveis: Fibe-Confesserenti, Fégica e Fégique-Confcomercio encaminharam pedido de reunião com o governo para fazer um balanço após o decreto. Outras iniciativas também estão sendo avaliadas, como a greve dos postos de gasolina no final do mês. Mas nada está decidido ainda.

“Ao invés de distribuir os 10 bilhões, decidimos focar os recursos em quem mais precisa. Fizemos uma escolha que diria ser de justiça social”. Ele diz que A primeira-ministra Georgia Meloni postou um vídeo nas redes sociais. “Eles nos dizem que calculamos mal – ouvi tudo, monitoro o preço da gasolina. Os dados publicados no site do Ministério do Made in Italy são 1.812, mas queremos que o preço seja menor, embora mude. Comparado ao que vivemos nos anos anteriores.”

“Para reduzir os impostos especiais de consumo, não poderíamos ter aumentado o fundo de saúde, para apaziguar as visitas domiciliárias, aos créditos PME: todas estas medidas teriam sido anuladas para reduzir os impostos especiais de consumo”.

“A maioria dos postos de gasolina são honestos e responsáveis ​​e devemos intervir para protegê-los. Decidimos fortalecer as regras sancionatórias para quem não cumpre a comunicação exigida por lei no CDM e estabelecemos que todos os postos de gasolina exibam a média diária preço”.

“Eu mantenho as escolhas que fiz porque acho mais sensato ajudar pessoas de baixa renda – Meloni – pessoas que não têm emprego, que não podem fazer compras em vez de usar recursos, digamos. Diga-me, eu Estou falando de mim, alguém com um salário respeitável que pode pagar menos pela gasolina. É um governo A para escolher.”

