A contratação portuguesa é oficial: o Milan está encantado

Não há anúncio oficial, e agora não há dúvidas: o avançado português é o novo reforço do Chelsea. Aqui estão todos os detalhes da cirurgia

O comunicado de imprensa oficial chegou e o jogador português é a última chance do Chelsea. O clube inglês, por meio de canais próprios, anunciou que o atacante está emprestado.

João Félix está supostamente deixando o Atlético de Madrid para Londres por seis meses. Antes de assinar com os azuis, o ex-Benfica renovou contrato com os colconeros até 30 de junho de 2027. O Chelsea injetou 11 milhões de euros nos cofres do clube espanhol para explorar o talento português.

Claro, o inglês também receberá um salário importante, que custará de 5 a 6 milhões de euros nos próximos seis meses. Uma importante contratação para os londrinos e Felix, que terá a chance de se recompor após um período conturbado.

Não havia sentimento com Simeone e uma despedida do Atlético de Madrid parecia inevitável. O Chelsea pode, assim, enfatizar seu extremo nos últimos meses. Parecia que os Blues poderiam colocar as mãos em Mudric, mas o ucraniano vestirá outra camisa: desembarcará em Londres de qualquer maneira, mas o Arsenal, que o persegue há muito tempo, está pronto para atender às suas demandas. Shakhtar Donetsk.

Milão sorri

Só se o Chelsea contratar João Félix Milão. Se os rossoneri aceitarem a oferta inglesa no verão, o jogador português ocupa um papel que pode vir a ser de Rafael Leo.

Hoje o atacante do AC Milan está a uma curta distância de Londres e ainda mais perto de uma renovação com o Milan. A chegada de Felix ao Chelsea pode ser vista como um sinal que aponta nessa direção. É certo que os rossoneri não perderão Leo em janeiro, e parece que nenhum time está disposto a atender às exigências do Diabo no momento. 100 milhões de euros. No verão você verá…

Atualizar na exibição

Mas, enquanto isso, o Milan, como contamos em detalhes nos últimos dias, decidiu se envolver seriamente na renovação de Leo. O português deve assinar um novo contrato no valor de sete milhões de euros líquidos por temporada. A confiança aumenta em alguns setores de Aldo Rossi e há esperança de que os troféus cheguem em breve. Com contrato renovado, verão do Milan será mais tranquilo