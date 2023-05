Como muda o empate de Fabio Fognini em Roland Garros com o afastamento de Gorda? Que chance para a Rodada 16!

Outra grande vitória de Fabio Fognini em Roland Garros 2023 veio há algum tempo. Depois de sua primeira vitória contra o canadense Felix Auger-Aliassime (10º classificado), O liguriano também jogou bem contra o australiano Jason Kubler 6-4 7-6(5) 6-2 em uma partida de duas horas e 21 minutos.

Fognini arrebatou assim a passagem para a terceira rodada. Lá ele enfrentará o austríaco Sebastian Offner (0-0 nos jogos anteriores) para ir em busca dos oitavos de final Quase contra o número 5 do mundo, Stefanos Tsitsipas (Os gregos sediarão primeiro a partida contra o vencedor do desafio entre o argentino Diego Schwartzman e o português Nuno Borges). Alcançar o sucesso não é fácil, Também Ofner (n.118 no mundo) ele está em ótima forma (Para chegar até aqui, a Turma de 1996 passou por três eliminatórias e depois venceu os americanos Maxime Cressi e Sebastian Gorda em três sets.) Mas se o liguriano jogar como nas últimas duas semanas, certamente pode fazê-lo.

Descendo nas oitavas de final e enfrentando o Chitsipaz, É muito difícil para o Fábio vencer (4-0 precedentes a favor do tenista grego). No entanto, se esta situação ocorrer Azul definitivamente vale a pena tentar até o fim.

Deve ser notado para sonhadores e aqueles com grandes aspirações Uma façanha nas oitavas de final certamente fará com que Fabio enfrente o número um do mundo, Carlos Algaraz, nas quartas de final. Uma partida contra a Espanha estará no horizonte. Por enquanto, porém, não adianta pensar em uma possível quarta-de-final. O foco deve estar na terceira rodada. Fognini será convocado para mais uma grande partida para avançar às oitavas de final.

Foto: LaPresse