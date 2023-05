A esposa que foi esfaqueada e queimada cometeu suicídio ateando fogo em si mesma em frente ao hospital onde estava sendo atendida

PRINCI – Que demônios abrigavam em seu coração, talvez só ele pudesse explicar. Dessa cadeia e dessa tristeza sombria, se ele descer aos arcos escuros do inferno da mente, sairá vivo. O incêndio transformou-se numa fogueira em frente ao hospital onde a sua própria mulher está internada desde 29 de maio, arriscando (no mínimo) ficar com cicatrizes para sempre, o estado do marido agora crítico. Ele agora está internado na unidade de terapia intensiva da mesma unidade.

Nesta história, porém, não há nada, nada mesmo, que lembre, nem remotamente, o eco de uma tragédia romântica. É uma tragédia, sim. Mas cruéis e insanos, atos de tortura, raiva, mau comportamento, conceito distorcido de amor. Algo próximo a uma sensação doentia de possessividade. Porque se a mulher está no hospital, o culpado é ele. Marido.

Alguém teria pensado mais no círculo de conhecidos e parentes. Do começo. Um marroquino de 32 anos acusado de esfaquear e incendiar a esposa enquanto bebia, e depois desaparecer no ar após uma fuga ousada, certamente pode ser tentado a acabar com sua vida. Isso é por causa do passado por trás deles. Começando com uma recente tentativa de suicídio. Mas se aquele primeiro episódio, em dezembro passado, ainda que por videochamada, revelou uma corda que já era flagrante, certamente ninguém esperava tal epílogo.

O homem, procurado desde 29 de maio, caiu à tarde em frente ao estacionamento do hospital “Antonio Perino” de Brindisi, dia do brutal ataque à casa do casal em Caladone via Cadorna. .

Sim, sua esposa da mesma idade de Caladona foi levada às pressas para o hospital devido aos ferimentos, principalmente queimaduras na cabeça e pescoço. E ele chegou lá com o mesmo Fiat Punto azul (não um Lancia Y, erroneamente relatado em artigos anteriores, ed.) em nome de sua esposa. Para escapar, ele pegou as chaves do carro. Depois disso, nada se ouviu dele por dois dias. Até hoje. Onde ele esteve durante esse período e se alguém ajudou a escondê-lo será totalmente explorado durante o julgamento.

De acordo com a reconstituição, o homem de 32 anos, após descer do carro na tarde de hoje, teria perguntado a um transeunte sobre como entrar no hospital. Então, percebendo que não havia chance de se aproximar, ele teria refeito seus passos. Para pegar uma garrafa plástica cheia de gasolina, borrife o líquido em você e acenda o fogo com um isqueiro.

Ele se transformou em uma tocha humana em um instante.

Alguns seguranças presentes na sala de emergência e o motorista do ônibus intervieram imediatamente e tentaram salvá-lo. O homem gritava e o motorista portava um extintor que faz parte do equipamento de transporte público da STP e os guardas tinham um e com eles o fogo foi extinto. Em um instante, ela o possuiu, o engolfou completamente. E o homem de 32 anos desmaiou devido à dor autoinfligida.

Demorou muito para os profissionais de saúde estacionados no hospital chegarem. O homem está atualmente na unidade de terapia intensiva. Como tentar tirar a vida de sua esposa. Além disso, no caso dele, as condições parecem mais extremas. Ele teve queimaduras de terceiro grau em 40% do corpo.

Agentes dos carros de polícia da Delegacia de Polícia de Brindisi, equipe móvel e equipe forense correram para o local. Um carro é encontrado estacionado irregularmente e uma garrafa plástica usada para derramar gasolina no corpo de uma pessoa será apreendida, além de um celular com navegador por satélite para o hospital (ainda ativo). Onde ele se escondeu por dois dias, até um ursinho de pelúcia. Talvez estivesse no carro porque pertencia a um dos dois filhos do casal, vítimas inocentes desta grande tragédia.

Pouco depois, os Carabinieri da estação de Caladone também chegaram a Brindisi e iniciaram uma investigação e revistaram o Marrocos. Além disso, uma situação particular, que torna toda a história ainda mais perturbadora, é que a mãe e o irmão do jovem paciente estavam presentes na sala de espera da unidade de terapia intensiva no momento. Pela primeira vez desde que tudo isso foi desencadeado, eles esperaram para vê-la. Assim eles conheceram, para viver, a segunda peça que agora acontecia.

(Em colaboração com Gianluca Greco, ToastReport)

Fundo

Na tarde de 29 de maio, em Caladon, uma jovem fugiu do apartamento de sua mãe. Distância, algumas dezenas de metros. Ele estava sangrando de duas facadas, entre o lado direito e o estômago, e sua cabeça estava coberta de queimaduras. Ele pôde dar sua versão dos acontecimentos antes de ser socorrido por 118 operadores que chegaram de ambulância. Principalmente em queimaduras. Ela conta que foi agredida pelo marido, que jogou álcool em seus cabelos e ateou fogo com um isqueiro. Os dois filhos do casal, um menino e uma menina, (felizmente) não estavam em casa no momento do ataque.

Quando os médicos chegaram ao local, escolheram imediatamente o transporte para “Perino” em Brindisi. E porque está equipado com um núcleo de queima. E a mulher ainda está internada lá, mas em terapia intensiva (decidiu-se transferi-la, entubá-la), após passar por uma cirurgia. Quanto ao marido, como é conhecido pelos concidadãos de Caladon, ele dirige um pequeno restaurante e é imediatamente descarrilado por já ter sido investigado por maus-tratos pela polícia. Ele pegou as chaves do carro da esposa, pegou uma bolsa com dinheiro e nunca mais ouviu falar dela. Até hoje.

Enquanto isso, a casa onde ocorreu o crime foi revistada de cima a baixo pelos Carabinieri da delegacia de Caladone e pela perícia da Arma, e depois apreendida.

De resto, são muitos os buracos a preencher em toda esta história de terror, e na sua extensão. É pequeno, mas com certeza.