Ele é um colonialista, um escravo e um assassino” – Corriere.it

502 anos após sua morte nas Filipinas, enquanto tentava convencer o rei da ilha de Cebu, Carlos V jurou lealdade ao imperador através de Arqubus. Fernão de Magalhães Os perigos desaparecem dos atlas e dos manuais astronômicos. Em setembro passado Manu apareceu em edição especial Física Sociedade Física Americana A União Astronômica Internacional (IAU) pediu Apague o nome do navegador português e renomeie-o como Grandes e Pequenas Nuvens de Magalhães, as duas principais galáxias satélites que rodeiam a nossa Via Láctea. Solicitação, proposta Mia de los Reyes é professora assistente de astronomia no Amherst College em MassachusettsBaseado nos crimes de Magalhães durante a sua primeira circunavegação do globo: Magalhães foi traficante de escravos, colono e assassino. Esta petição teve o apoio de muitos astrônomos.

Os erros de Magalhães Como dizem as Crônicas do Tempo, especificamente Antonio Picafetta de Vicenza relata os acontecimentos de sua primeira viagem ao redor do mundo e após a morte de Magalhães (português, mas ao serviço do rei de Espanha), que tinha sido o navegador antes da partida, conseguiu regressar a Sevilha com alguns dos sobreviventes. Ele comprou um tradutor escravoEnrique de Malaca, então na Patagônia escravizou os nativos Tehuelch, e em Guam e nas Filipinas ele e seus marinheiros queimaram aldeias e mataram pessoas.