CGIL e UIL apoiam a greve, mas excluem a aviação. Salvini: ‘Vou intervir’ – empresas

Há um conflito óbvio na greve de sexta-feira 17 anunciada pela CGIL e UIL contra a manobra do governo Maloney. Independentemente das razões, a questão técnica sobre a natureza do voto – comum aos sindicatos, mas não ao fiador da greve – confirma o pedido da Comissão para modificar a oposição aos dois sindicatos.

E isso reacende a frente política O novo impulso da liga: “Garantia pune Capricios Landini” e seu “pedido” para passar “um fim de semana prolongado na pele de milhões de italianos”. e Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Transportes, Matteo SalviniAmbos os sindicatos alertam que “se as regras não forem respeitadas, imporão diretamente prazos”.

Mas agora Cgil e Uil estão avançando. “Estamos confirmando a greve do dia 17. É hora de mudar o país. Salvini deveria respeitar mais os trabalhadores que vão perder dinheiro por causa da greve e que estão fazendo isso para melhorar este país”, disse o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini. . E “o fiador tem culpa porque obriga: um obrigado que põe em causa o direito à greve”. O líder Will está na mesma linha. “Não temos intenção de respeitar as sanções da Comissão de Garantias, que nos parecem mais do que ao governo”, ataca Pierpaolo Bombardier.

Porém, à noite, Cgil e Uil “Todo o setor da aviação deverá ser isento da greve geral nacional de 17 de novembroComissários de bordo, pessoal de terra (gerentes, handlers, catering, serviços contratados de segurança privada de aeroportos), etc. pessoal e bombeiros durante o período de 9 a 13 não devem ficar de fora”. Observou o comitê de garantia sobre as greves.

Salvini pede “respeito pelas regras” e apela ao “bom senso”: porque “uma minoria de alguns sindicatos não pode prejudicar um país inteiro”.

No extremo oposto, Ellie Schlein acusa: “Meloni está humilhando os trabalhadores ao atropelar seu direito à greve” e o Partido Democrata, junto com Arturo Scotto, presidente da Comissão do Trabalho na Câmara, exige uma investigação imediata sobre o fiador das greves. Os M5 também entram na briga: “Subscrevemos plenamente” os motivos da greve, diz o presidente Giuseppe Conte.

Vídeo Conte: ‘Estamos registrando os motivos da greve’

Uma reunião da Autoridade com os dois sindicatos pela manhã não altera as cartas na mesa. lá Taxa de garantia Houve apelos para excluir os departamentos de aviação e saúde ambiental da greve do dia 17 e para alterar o horário para evitar trabalho para bombeiros e moradores locais, transporte ferroviário e de carga. Refere-se ao descumprimento da regra da “raridade objetiva”, pois consta no calendário de outras revoltas já anunciadas em datas próximas. E Avalia a necessidade de uma greve geral ser mínimaPermite exceções às regulamentações departamentais sobre serviços públicos.

Vídeo Bombardeiros: ‘Vamos em frente com a greve’

A CGIL e a UIL contestaram a posição ao ponto de afirmarem uma “declaração de greve geral”, exceto para o transporte aéreo e seus métodos de implementação. O horário dos bombeiros também deve ser ajustado.

Daí a mobilização da CGIL e UIL começará na sexta-feira Com greve de 8 horas nas regiões centro, mas em todo o território nacional, nos transportes e no emprego público, incluindo escolas. Ao mesmo tempo, em Roma, realizou-se uma manifestação na Piazza del Popolo. Depois, na segunda-feira, 20 de novembro, foi a vez da Sicília; 24 sexta-feira nos Territórios do Norte; A Uiltrasporti afirmou de imediato que “não cumpriremos os limites solicitados pelo fiador” na segunda-feira, dia 27, na Sardenha e, por último, na sexta-feira, 1 de dezembro, nas regiões do sul. Uma linha foi traçada a preto e branco pelas duas federações, segundo a qual o exercício efectivo do direito constitucional à greve foi posto em causa.

READ Super disparou três vendas em movimento de Mendes na Juventus Vídeo Calenda: ‘Entre as declarações de Salvini e Landini escolho Landini’

Para o dirigente do Uil, havia “uma posição à parte”, mas “estamos a avançar”, nota Bombardieri, “também estamos dispostos a pagar a multa, não nos deixaremos intimidar”. A CISL, por outro lado, mantém-se: “Respondemos aos ditames da nossa plataforma e não nos deixaremos dominar pelo domínio de outras organizações sindicais”, afirma o secretário-geral Luigi Sparra, lembrando que o seu sindicato não o fará. A greve e a sua substituição, a manifestação de sábado na Piazza Santi Apostoli, em Roma, no dia 25 de Novembro, exigirão melhorias no orçamento, começando pelas pensões. Ele diz o suficiente da controvérsia.

Agência ANSA Agência ANSA Confronto Lega-Cgil: ‘Landini faz birra’ ‘Tensão de Salvini’ ‘Eles fazem greve para comemorar o fim de semana’. Resposta: ‘O medo promete’

Reprodução protegida © Copyright ANSA