“Construir. E eles se foram.” Tortura e Lágrimas do Crítico – Libero Cottidiano

Não, Vittorio Cirque Então, nós nunca teríamos visto isso. Em lágrimas, tocado, comovido. Ele, o crítico de arte vulcânica, foi dominado pelas emoções no estúdio Serena Audrey, UMA Dedicação, Exibido no Summer Lounge Roy 1.

Sim, Sgarbi fala de si mesmo com o coração aberto. Isso evita tudo: Fala sobre amor pela arte e literatura. Mas também fala da guerra mais difícil vencida recentemente contra o câncer. E depois de falar sobre a doença, a cabeça viaja para a memória do pai falecido. E Esse vazio cria essas lágrimasInesperado e talvez mais comovente por esse motivo.

Gigi MarcelloO co-apresentador do programa pergunta a Sgarbi se ele ficou com medo na hora do diagnóstico. O revisor respondeu: “Nunca tive medo, mas enfrentei a doença com determinação. Era difícil, mas tinha cura”. Que emoções ele perguntou ao hóspede: “Bons sentimentos me tocam, Meus pais se foram, puro amor. Coisas que emocionam a todos “, conclui Surby com lágrimas nos olhos.

No final do episódio, Serena Atieri arrebatou uma promessa da crítica: “Eu queria que uma imagem não editada de Sgarbi aparecesse. Ele será um convidado novamente na próxima semana. “E, claro, uma imagem não editada de Sgarbi foi divulgada.