Doping, ameaças de morte a diretor da agência antidoping portuguesa após suspensão do W52 FC Porto

Um episódio grave contra o diretor da agência antidoping portuguesa. Após a cassação da licença do W52 FC Porto devido a casos de doping no plantel lusitano, Antonio Júlio NunesO diretor da agência antidoping de Portugal continua a receber ameaças de morte. A equipa de futebol, Porto, que era o principal patrocinador da equipa de ciclismo, abandonou prontamente o seu patrocínio e a equipa já está quase acabando, por isso alguém que desconta no pobre Nunes chega a obrigar a polícia a vigiar a sua casa. .

“A UCI confirmou a suspensão do W52 FC Porto após as proibições aplicadas pela ADAP a oito pilotos e dois tripulantes – explicou no LinkedIn – Infelizmente, as ameaças de morte contra mim continuam e minha casa está sob proteção policial. Enquanto Director-Geral da Agência Antidopagem Portuguesa, vou sempre realizar o meu trabalho com o mesmo rigor, transparência e integridade que tenho feito nos últimos dez anos. O ciclismo em Portugal atravessa tempos difíceis, mas agora é o melhor momento para quem ama verdadeiramente o desporto encontrar soluções para o proteger.