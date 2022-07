Polícia atropelada por comboio em Bolonha, dois detidos – Chronicle

Bolonha, 30 de julho de 2022 – Ele queria ajudar um menino que havia se cortado com uma pequena faca. Mas ele foi consumido pela ira de um jovem marroquino de 23 anos, desconhecido do estado, que atacou o inspetor Polfer, atingindo-o na cabeça e no peito, causando um ferimento na cabeça e uma cabeça quebrada. Duas costelas. Outro policial que interveio para salvar seu colega também ficou ferido. Na noite seguinte, à meia-noite e meia, o trem regional para Ravenna parou na estação. Enquanto o condutor vagava entre as carroças, ele notou dois jovens norte-africanos semiconscientes. Ele tentou acordá-los, mas eles estavam completamente alterados, não estava claro se era álcool, drogas ou uma combinação dos dois, e decidiu ligar para o 911 e Polfer. Depois que os médicos conseguiram ‘reviver’ ambos, um puxou um cortador e começou a se cortar. Então o inspetor tentou desarmá-lo, fazendo com que a raiva explodisse. Foi necessária a intervenção de quatro patrulhas Volunti para pacificar os dois marroquinos. Por fim, dois homens, de 23 e 26 anos, foram presos por violência e resistência a um funcionário público. Diretamente, a audiência foi adiada para 5 de agosto. E eles já são gratuitos. “Aposto um café com qualquer um – deputado da Lega, Gianni Tonelli, vice-secretário nacional da Associação de Polícia da Saab – amarga ironia – que se apresentar na investigação. O elo mais fraco da cadeia na Itália, em seus países não levante um dedo contra a polícia, mas aqui eles não são punidos.A O país não é mais aceitável.