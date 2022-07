A história de um saxofonista que enganou a KGB na União Soviética com um código secreto

“Eu escolhi uma nota aleatória para começar e construí o alfabeto a partir daí. Depois de conhecê-lo, é muito fácil de usar. Também ensinei programação para amigos que viajaram comigo – diz Goldberg -. Usamos para marcar os endereços das pessoas e outras informações. Codificamos os dados de muitas pessoas no local para que tenhamos as informações de que precisam para migrar e os detalhes que acreditamos podem ajudar outras pessoas com o mesmo objetivo.“.

Os músicos americanos pararam em Moscou antes de seguir para Tbilisi. na capital da Geórgia e depois na capital YerevanArmênia, Eles puderam conhecer os membros da banda PhantomMuitos deles falavam um pouco de inglês, se conheceram, tocaram juntos e organizaram pequenos shows de pré-estreia.

Oito dias de viagem, os músicos permaneceram constantes Caçado por agentes soviéticos Eles foram parados várias vezes para interrogatório. Goldberg diz que membros da banda Phantom, que foram submetidos a tratamentos semelhantes diariamente, ofereceram conselhos e encorajamento a ele e seus colegas. Enquanto os americanos expressaram preocupação de que sua presença pudesse colocar os ativistas em perigo, os membros da orquestra enfatizaram fortemente a importância de passar tempo juntos. No entanto, alguns entusiastas, acrescenta Goldberg, Eles pagaram com prisões e espancamentos Esses contatos.

“Na segunda noite, quando estávamos tocando juntos, A KGB veio e fechou tudo. Eles desligaram a eletricidade. A situação era terrível – diz Goldberg -. No entanto, quando jogamos, ninguém pode tirar a sensação de liberdade e poder. Tocar e se comunicar com as pessoas através da música é incomparável. Fiquei impressionado com a energia criada pela música; Pode ser muito reconfortante, mas também transmite uma sensação de poder“.

Depois de ficar em Yerevan, os músicos americanos planejavam viajar para Riga, capital da Letônia, e depois para Leningrado, a atual cidade russa de São Petersburgo. Finalmente, eles devem ter parado em Paris antes de retornar à América. Em vez disso, eles foram parados e interrogados novamente. Os músicos deveriam estar em prisão domiciliar em Yerevan, mas Goldberg diz que as autoridades armênias resistiram à intrusão. KGB, Eles preferem deixar a viagem continuar. No final, porém, havia músicos levou-o para Moscou, Lá, agentes soviéticos confiscaram seus passaportes. Goldberg disse que o grupo foi levado por Moscou por várias horas, possivelmente como uma tática de medo, e detido antes de finalmente poder ficar em um abrigo. Jovens soldados armados com metralhadoras.