Matteo Messina Tenaro preso – Ao vivo – Crônica

chefe da máfia Mateus Messina Dinheiro Preso pelos Carabinieri del Rose. Depois de correr por 30 anos. Castelvetrano (DP) A investigação que levou à prisão do chefe da máfia foi coordenada pelo promotor de Palermo Mauricio De Lucia e pelo subprocurador Paolo Guido. A ANSA aprende isso de fontes qualificadas.

Matteo Messina Tenaro foi preso dentro Hospital Privado La Maddalena em Palermo, Ele foi operado há um ano e desde então está recebendo tratamento no hospital-dia. No Documentos errados foram entregues aos médicos O nome Andrea Bonafede foi escrito lá.

“Bom é bom!”. Gritos e aplausos irromperam de dezenas de pacientes e suas famílias para os Carabinieri del Rose ao prender o fugitivo na clínica.

Confirmado há três dias. Os magistrados, que já estavam descarrilados há algum tempo, deram luz verde para a blitz. O GIS Carabinieri já estava na Clínica Maddalena, onde, durante um ano, Messina Tenaro fez quimioterapia. O empregador estava na entrada com documento falso, planos de aceitação feitos com retirada, visitação e tratamento. Enquanto isso, a clínica foi cercada por soldados mascarados na frente de dezenas de pacientes. Um mosquetão se aproximou do padrinho e perguntou qual era o nome dele. “Meu nome é Matteo Messina Tenaro”, respondeu ele.

Após a explosão na clínica, o agora ex-super fugitivo foi transferido primeiro para o quartel de San Lorenzo e depois levado para o aeroporto de Boccatifalco. Uma prisão de segurança máxima. O mesmo aconteceu com o patrão Dodo Rina, preso no dia 15 de janeiro, há 30 anos. Ele também foi preso junto com Matteo Messina João Lupino, de Campobello di Mazara (DP), foi indiciado por cumplicidade. Ele teria acompanhado a patroa até a clínica para tratamento.

Há um carabinieri Apreendidos todos os registros médicos relacionados ao empregador Matteo Messina Tenaro ou Andrea Bonafede na clínica “La Maddalena” em Palermo. Em pastas, em forma de arquivo, toda a história médica do paciente que foi operado primeiro de câncer de cólon em Marsala e depois de metástases hepáticas na clínica de Palermo.

A prisão de Matteo Messina Tenaro na clínica de oncologia coincide com os resultados da investigação, que é muito antiga. Sofrendo de doenças graves. Os vestígios do patrão fugitivo em janeiro de 1994 o colocaram em Barcelona, ​​​​na Espanha, onde ele teria sido submetido a uma cirurgia de retina em uma conhecida clínica oftalmológica. Mas não é só isso: de acordo com os resultados do novo julgamento há alguns anos – ele teria culpado a insuficiência renal crônica, pela qual teria que fazer diálise. Para não correr o risco de prisão durante a viagem para atendimento e tratamento médicoO empregador instalou equipamento de diálise em seu alojamento. Uma confirmação importante das supostas patologias do fugitivo veio em novembro passado de Bendito Salvatore Baiardo, que administrou o fugitivo dos irmãos Graviano em Milão no início dos anos 1990. Em entrevista à televisão no La7, Bendito disse a Massimo Giletti que Matteo Messina Tenaro estava gravemente doente e por isso queria se substituir.

“Este é o resultado de anos de investigação Este escritório e as forças policiais que destruíram a rede de facilitadores do chefe Messina Tenaro”. Isso foi relatado pelo vice-promotor Paolo Guido. Chefe da máfia de Castelvetrano “Isso – acrescentou Guido – é o resultado de um trabalho difícil e complexo de coordenação entre a polícia forças que todos devem agradecer neste momento”.

“Presidente, Sérgio MattarellaEsta manhã ele telefonou ao Ministro do Interior e ao Comandante dos Carabinieri para expressar suas felicitações pela prisão de Matteo Messina Tenaro, realizada em estreita cooperação com o Departamento de Justiça”.

“Uma grande vitória para o estado que prova que não cede diante da máfia“: O primeiro-ministro Giorgia Meloni reage à notícia da prisão de Matteo Messina Tenaro. “Após o final do ano

Depois que Totò Riina é preso, outro chefe do crime organizado é levado à justiça.

“Extremamente satisfeito com um resultado histórico na luta contra a máfia”. Assim, quando o ministro do Interior Matteo Piantedosi chegou a Ancara para se encontrar com seu homólogo turco, ao saber da notícia da prisão de Matteo Messina Denaro. “Parabéns – acrescentou – ao Ministério Público de Palermo e aos Carabinieri por levarem à justiça o fugitivo mais perigoso. Um dia extraordinário para o Estado e para todos aqueles que sempre lutaram contra a Máfia”.

Castelvetrano (TB) é filho do antigo chefe da máfia de Ciccio, parceiro histórico de Corleonesi de Todd Rina, Matteo Messina Denaro está foragido desde o verão de 1993Após os massacres das máfias de Roma, Milão e Florença, em carta à namorada da época, Ângela, anunciou o início de sua carreira como o Pimpinela Vermelho. “Você vai ouvir falar de mim – logo ele escreveu para ela que sabia que seu nome estava associado a um grande derramamento de sangue – e eles me pintariam como um demônio, mas todos seriam falsos.” O chefe da máfia de Trapani foi condenado à prisão perpétua por dezenas de assassinatos, incluindo prisão perpétua. do pequeno Giuseppe Di MatteoO filho do penitente foi estrangulado e dissolvido em ácido após quase dois anos de prisão. Pelos 92 assassinatos que mataram os juízes Falcone e PorcellinoE 1993 para os ataques Em Milão, Florença e Roma. O Messina Tenaro era o último chefe da máfia de “primeira classe” ainda desejado. Centenas de policiais estiveram envolvidos em sua prisão ao longo dos anos. Hoje ele a pega, encerrando sua fuga de uma década. Recordista como seus fiéis aliados Dodo Rina, que escapou das algemas por 23 anos, e Fernando Provenzano, que escapou da prisão por 38 anos.