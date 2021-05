Andrea perde o avô aos 15 anos e morre no dia seguinte na cama- Corriere.it

Casina (Reggio Emilia) – Olhando para seus rostos nas fotos, lado a lado, parece que eles estão olhando para os mesmos olhos. Uma forte semelhança na aparência. O avô e neto de 82 e 15 anos Brenno Lolly e Andrea Donnelly morreram com 24 horas de diferença. Uma família dilacerada pela dor, Reggio Appenins em desespero. Brenno morreu na quarta-feira de manhã após uma longa doença, e Andrea adormeceu na quarta-feira à noite, sem nunca acordar.

Irritante, mas ele estava bem Junto com seus parentes, o menino tinha ido à igreja para o rosário com o voto de seu avô. Ele estava chateado, triste com o desaparecimento do ancião, mas estava bem. Na quinta de manhã, quando Mãe Sylvia sempre ia acordá-lo, nada mais era feito. Os médicos que vieram a La Brugn de Casina, mesmo de helicóptero, tentaram atualizar Andrea até o fim. É difícil desistir em tais situações.





Ritos funerários Não estou acostumada a ter um funeral para um garoto de 15 anos. O padre conheceu Andrea há alguns meses e ela se preparava para a cerimônia de confirmação. Dizem na aldeia que não há esportes e energia, nem doenças, nem problemas (pelo menos obviamente), nem tosse. No entanto, seu coração parou de bater durante o sono. Na carteira da escola na sexta-feira de manhã, às 1h do Instituto de Tecnologia Nobre de Reggio Emilia, colegas, atordoados com a dor, colocaram um buquê; Poucas horas depois, eles estavam todos no funeral na Igreja La Vecchia de Vesano, onde dezenas de balões brancos foram lançados para o céu quando o caixão saiu.

Proximidade com a comunidade La Vecchia e La Brucna, Vessano e Casina: duas aldeias de dois municípios vizinhos, e tanto Brenno como Andrea viveram diferentes períodos como este. Ambos os prefeitos estão divididos. Sem palavras – diz Stefano Costi, o primeiro cidadão de Cassina -. O único consolo é a proximidade da comunidade. Brenno é bem conhecido: foi agricultor antes de se aposentar. Andrea frequentou o ensino fundamental e médio em Wessano e mais tarde escolheu o ensino médio da cidade. Avô e neto moravam na mesma casa em La Brucna. Sênior e Vovó Mora lá em cima; Abaixo Andrea, sua irmã mais velha Georgia e sua mãe Sylvia. Havia uma conexão mais profunda entre os dois, um vínculo mais estreito do que um avô normalmente tinha com um menino daquela idade.