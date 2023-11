Sapatos e roupas de alta qualidade também foram roubados

Outra gangue Ota é descoberta e derrotada. Nove ladrões foram presos pelos Carabinieri do Centro de Nápoles, que identificaram as atividades, funções e tarefas dos membros de gangues.

Os bancos não foram os únicos alvos, a equipe do crime também invadiu uma loja de roupas popular Via SiayaTransporta calçado e roupa de alta costura no valor de 173 mil euros e diversos artigos de interesse histórico-cultural, entre os quais uma estátua, monumentos e textos antigos, no interior do antigo complexo hospitalar Gesse Maria.

