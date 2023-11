Benfica-Inter, sem portas fechadas em Lisboa: multas só para os portugueses

Não há portas fechadas em Lisboa para o jogo da próxima quarta-feira da Liga dos Campeões entre Benfica e Inter, na quarta jornada da fase de grupos. Na verdade, os portugueses corriam o risco de ter de realizar uma partida sem adeptos da casa, devido ao excesso constante dos seus adeptos, principalmente para jogos na Europa.

Aliás, já no ano passado, o clube português recebeu uma multa de 35 mil euros da UEFA e uma proibição de viajar para o próximo jogo devido ao comportamento dos adeptos no jogo dos quartos-de-final frente ao Inter. Coincidentemente, novamente a partida contra os Nerazzurri e no último dia 3 de outubro não houve torcedores visitantes na Mesa.

No entanto, mesmo na Real Sociedad não faltam comportamentos sancionados por parte dos adeptos portugueses. No entanto, a UEFA optou por uma atitude mais leve, decidindo não acolher o jogo de Lisboa à porta fechada, mas proibindo os adeptos do Benfica de outro país estrangeiro, acrescentando uma multa.

Em particular, por acender fogo de artifício e atirar objetos, a decisão da Comissão de Regulação, Ética e Controlo da UEFA de multar o Benfica em 25 mil euros e proibir o Benfica de vender bilhetes ao setor convidado para o próximo jogo estrangeiro na Europa. Ou seja, a partida do dia 12 de dezembro, em Salzburgo, pela última rodada da Liga dos Campeões.