O Efeito Schlein está fazendo o Partido Democrata cair: nunca esteve tão baixo desde que ele esteve lá

Finalmente o tão esperado resultado Ellie Schlein Chegou: as consequências começam a ficar evidentes graças ao percurso traçado pelo novo Campeão Vermelho, apontado como fonte de esperança e renascimento para a esquerda italiana. Um objetivo há muito cultivado, mas alcançado após meses de esforço: o Partido Democrático Ele atingiu seu pior final na Supermídia YouTrend/Agi Quando o novo secretário chegou. Um pé estudos Isso certifica claramente a falha de uma atualização.

Ocupa o primeiro lugar em intenção de voto Irmãos da Itália, que caiu ligeiramente 0,1% em relação a duas semanas atrás, para 28,7%. A perda de 0,1% para 19,3% do Partido Democrata é uma vantagem que está claramente confirmada: o número mais baixo desde que Schlein foi eleito para liderar o Nazareno. Isso deixa os Democratas em risco de acabarem ainda abaixo do limite de 19%, e assim por diante. Operação 5 estrelas Em vez disso, cobra 0,4% e vai para 16,5%.

Uma mudança positiva para Liga, que fica em 0,1% e 9,1%. Da Super Mídia YouTrend/Agi Um grande salto emerge Força Itália: Os Azzurri levam para casa excelentes +0,5% e sobem para 7,8%, aproximando-se assim de uma quota de 8%. Para a parte dele Ação O de Carlo Calenda, que espera ultrapassar vários meses, deverá contentar-se com +0,1%, o que o leva a 4%. Finalmente, há partidos com menor peso: Verdes-Esquerda Italiana Estável 3,4%, Italia Viva 3,1% (+0,1%), Emma Bonino’s + Europa 2,6% (+0,2%), Italexit 2% (-0,1%), Union Popolare 1,2% (+0,1%) e Somos moderados para 0,9% (-0,2%).

A estrutura da aliança não deixa espaço para interpretação livre. O Centro-direita Continua a crescer e mantém uma vantagem cada vez mais clara: a aliança formada por Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati sobe 0,3% para 46,5%. O campo de esquerda (o Partido Democrata, que se uniu nas eleições de 25 de setembro de 2022 considerando o eixo entre a Esquerda Verde-Italiana e a +Europa) não ultrapassou os 25,3%. Uma lacuna muito profunda a favor do centro-direita, que está no governo há um ano e não impediu o seu progresso.

Este é um verdadeiro aviso para o Partido Democrata: é certamente impossível imaginar uma revolução imediata do novo secretário, mas depois de vários meses os resultados esperados não o são, por isso essas vitórias fáceis dão lugar ao medo. Falhando na oportunidade dos outros Eleições europeias. Comunicação ineficaz, linguagem pouco clara, identidade turva: todos os elementos que atormentam o Partido Democrata em aparente dificuldade. O efeito Ellie Schlein é totalmente a favor do centro-direita.

Nota do Censo:

YouTrend/Agi Supermedia é uma média de pesquisas nacionais sobre intenções de voto. A ponderação de hoje, abrangendo os inquéritos realizados de 9 a 22 de novembro, foi realizada no dia 23 de novembro com base no tamanho da amostra, data de conclusão e método de recolha de dados. Demos (data de lançamento: 13 de novembro), Eumetra (16 de novembro), Euromedia (19 de novembro), Ipsos (11 de novembro), Quorum (13 de novembro), SWG (13 e 20 de novembro) e Techne (11 e 18 de novembro). Uma nota metodológica detalhada de cada inquérito considerado está disponível no site oficial www.sondaggipoliticoeltorali.it.