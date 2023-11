A Mediaset continua a crescer graças aos anúncios. E o mercado de ações cresceu imediatamente

As contas da MediaforEurope (MfE, antiga Mediaset) no final de setembro mostram apenas um ligeiro aumento das receitas publicitárias, num ambiente particularmente difícil, que o mercado bolsista aprecia com um desempenho notável. As obrigações da classe A subiram 7% para 2,15 euros, enquanto as obrigações da classe B subiram 6% para mais de 3 euros. O bónus para o grupo liderado por Pier Silvio Berlusconi está sobretudo ligado a resultados que superaram as estimativas dos analistas, enquanto a política de dividendos foi confirmada sem desistir do plano do principal player pan-europeu de TV aberta.

A receita total de publicidade do MfE nos primeiros nove meses de 2023 foi de 1,824 mil milhões de euros, inalterada face aos 1,846 mil milhões de euros no mesmo período do ano passado. Trata-se de “um desempenho melhor do que o registado por muitas emissoras europeias”, sublinhou em nota a holding Cologno Monzese, destacando a consolidação do capital da alemã Prosieben Sat de 26,3% (29% dos direitos de voto). O fator decisivo para este desempenho foi a queda das despesas operacionais para 1,763 mil milhões (-2,1% face ao ano anterior), resultando num ligeiro crescimento do lucro operacional para 98,3 milhões. O lucro líquido foi de 71 milhões de euros, abaixo dos 78,5 milhões do mesmo período do ano passado, mas o fluxo de caixa livre foi positivo em 285,8 milhões (359,1 milhões nos nove meses até 2022). Apesar dos investimentos no desenvolvimento em Espanha e na Alemanha (145,9 milhões) e da remuneração dos acionistas (140 milhões), a dívida financeira líquida em 30 de setembro manteve-se estável em 877,5 milhões em comparação com o final do ano passado.

Guidance para 2023 confirmado com Ebit, resultado líquido e fluxo de caixa livre positivos. Em Outubro, as vendas de publicidade do grupo em Itália registaram um crescimento sustentado de 8%. Este foi o melhor resultado mensal dos últimos sete anos. O ritmo de crescimento deverá ser confirmado em novembro “pelo bom desempenho das avaliações da mídia italiana de todos os grupos”. Estima-se que as receitas de publicidade da MfE em Itália nos primeiros onze meses do ano cresçam entre 1% e 1,5% anualmente, explicou Matteo Cardani, diretor geral de marketing. Há esperança no final deste ano, já que a Copa do Mundo do ano passado foi exclusiva de Roy. Também em Espanha as coleções registaram uma melhor evolução face ao primeiro semestre. “Confirmamos a política de dividendos”, disse o CFO Marco Giordani, reiterando a previsão de “distribuição de pelo menos 50% do lucro líquido”. Segundo o gestor, não há “aceleração no processo de integração” entre a Ei Towers (40% MfE) e a Rai Way. Não há novidades na frente de fusões e aquisições, apesar dos rumores de uma possível expansão portuguesa.