Primeiro meio-campista ofensivo, depois o português vai pensar em travar

A excelente época passada de Rafael Leo culminou no sucesso da Serie A, com Portugal a entrar na elite do futebol europeu. Em 42 jogos no geral, o atacante rossonero – que também foi eleito o melhor jogador do Campeonato 2021/2022 – marcou 14 gols e deu 12 assistências, atraindo a atenção dos clubes mais fortes da Europa. Apesar de sua pouca idade (ele nasceu em junho de 1999), sua avaliação subiu para mais de 70 milhões de euros.

AC MILAN quer surpreender Leo com grande renovação de contrato

A diretoria rossonera tem uma reunião com Leão em pauta para definir a renovação do contrato. Na verdade, o Milan quer manter sua joia fechada até 2027, oferecendo um salário além do teto salarial imposto em 4,5 milhões por temporada. Em suma, os rossoneri estão dispostos a abrir uma exceção para Leo. A ideia de Paolo Maldini e da franquia é construir um time competitivo na Europa dentro de muito tempo. Por este motivo não há intenção de vender os melhores jogadores e para estabilizar ainda mais a equipe, é necessária a renovação. As últimas despedidas de todos os grandes nomes dos últimos dois anos (Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli e Kessi) não devem mais acontecer porque os jogadores são os principais ativos do clube Via Alto Rossi. Uma reunião com a comitiva de Leo certamente será marcada nesta sessão de mercado, uma vez que a empresa tenha resolvido a questão de Charles de Quetelet, que renovou seu acordo com os portugueses.