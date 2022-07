Crise inesperada de verão de Ferragosto, estreia de 7 a 15 de agosto “ILMETEO.it

Clima: A inesperada crise do verão começa em agosto, com estreias de 7 a 15 de agosto

Um anticiclone está em crise durante o período de 7 a 15 de agosto

A dois passos de Ferragosto está a Crise do Verão. Perspectivas Está quente agora, muito quente de fato, e continuará a fazê-lo nos próximos dias, de fato, um promontório anticiclônico está se expandindo da África, levando ar muito mais quente do interior da Argélia e da Tunísia para a Itália. Mas no geral até agora tem sido normal, ou quase, já que estamos acostumados a verões quentes agora.

Mas quem teria pensado que a situação mudaria mais cedo do que o esperado antes de 7 de agosto?



Uma olhada nas últimas expansões disponíveis parece estar em algum lugar entre 7 de agosto domingo e 15 de agosto segunda-feira 15 de agosto Um comum pode ocorrer E de certa forma inesperado Crise de verãoCom a alta pressão um pouco enfraquecida e minada pelo Oceano Atlântico, está efetivamente livre para percorrer a Europa e a Itália dessa maneira. Purê de batata granizo e a queda na temperatura da matriz Cerca de 10-12 graus.

Pare Tudo… mas por que imaginar …. realmente caindo aos pedaços Meados de agostoA chamada garota do Midsummer ou Late Summer, se você preferir, com certeza era. predefinição Até os anos 80… e quem sabe 2022 não vai querer relembrar os velhos tempos…

Será que o verão de 2022 ainda pode nos deixar, finalmente, com algumas lembranças de tudo, uma estação, um feriado ou um fim de semana, uma noite, uma estrela?

Sim como sempre.