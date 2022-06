Nemanja Medic: “Um homem de Mourinho”

Aguardando a chegada oficial do meio-campista sérvio em Kialoros Nemanja MaticVamos descobrir quem poderia ser o novo hub do meio-campo José Mourinho.

Nascido em 1º de agosto de 1988 Sabak Crescer na juventude Estrela Vermelha A partir de Belgrado Antes de passar para eles Partição. Em 2009 O Chelsea Compra deCurso MFK 1,75 milhões na próxima temporada Destruição Para bruxa. Depois de uma temporada na liga holandesa Benfica Compra do London Club por 5 milhões. Matic cresceu em Portugal e, em 2014, o I.C. Blues Eles o compram por 25 milhões de euros, que passou a fazer parte da lista de jogadores à disposição de José Mourinho. Em sua primeira temporada, José e Nemanja levaram o clube londrino ao título Liga Premiada E para o sucesso Copa da Liga. A dupla Matic-Mourinho, no entanto, termina na próxima temporada quando a administração londrina dispensa o treinador português. Nemanja continua sua vida Londres Mourinho quer que ele fique no meio-campo até 2017 Manchester United. o Demônios vermelhos Eles o compram por 44,7 milhões de euros. Infelizmente para os Reds, José e Nemanja não conseguiram repetir o primeiro ano juntos em Londres e estão em segundo lugar na United Premier League. Cidade A partir de Cardiola. O técnico português foi demitido na temporada seguinte, e Matic permaneceu nos Red Devils até hoje. Após 5 temporadas em Manchester, o sérvio se libertou e parece estar à beira de um final reto.Como Roma Pela terceira vez em sua vida, José Mourinho foi visto tirando-o do banco.

Houve muitas certificações ao longo dos anos entre os dois. Por exemplo, na apresentação da Matic em Manchester, Lo Algo especial Ele declarou: ”Ele se tornou um dos meus, um dos jogadores com quem você mantém contato mesmo que não trabalhe mais no mesmo time. Nemanja é jogador do Manchester e José Mourinho é jogador. Representa tudo o que queremos em um jogador: lealdade, consistência, ambição, jogador de equipe”.

Da mesma forma, em uma entrevista, Matick disse: ” ‘Como é José? Depende. Se você ganhar, ele é o padrinho. Se você perder, você se esconde dele no campo de treinamento. Mas ele foi um treinador incrível, o melhor treinador com quem já trabalhei.

A relação de respeito entre José e Nemanja parece ser o elo entre o meio-campista sérvio e Kialoros.

Em 5 temporadas no Manchester Match, ele jogou em 189 jogos e marcou 4 gols e deu 11 assistências, enquanto jogou em 154 partidas com o Chelsea com 7 gols e 19 assistências.

Ele jogou 32 jogos sem grandes problemas físicos na última temporada, então parece a partida perfeita para colocar a AS Roma ao lado do meio-campo. Brian Christian.

O contrato para vincular o meio-campista sérvio a Kilorosi será para a 1ª temporada, com possibilidade de renovação para a próxima com base no número de jogos e nos objetivos que a equipe alcançar. Este valor deverá ser de 3,5 milhões de euros por temporada, podendo chegar a 4,2 com um bónus.

Por Monta Mirco (insideroma.com)