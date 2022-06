“Somente o polo central de 8% forçará Pd, Forza Italia e Giorgetti a avançar com Draghi” – Corriere.it

A partir de Maria Thereza Meli

Presidente em exercício: O país está desmoronando sem acordos amplos. Renzia? Obscurecer

Carlo Calenda, o governo está em perigo?



“Não, Conte e Salvini são tão confusos que não há nada.”

Portanto Será no dia 21 de junho?



“Nada vai acontecer. Eles tomarão a decisão de que estamos comprometidos em trabalhar com parceiros internacionais de maneira limitada e que todos votarão a favor.

Então Conte e Salvini estão fazendo campanha para você?



“É claro. Conte é o pináculo da transformação, Ele é tão flexível que nem sabe mais qual é a sua forma. Pode ser pró-Trump, pró-Putin e progressivo de vez em quando, dependendo do que combina com ele. Ele é um pouco irresponsável.”

E Salvini?



“Feito O show que eu vou – eu não vou a MoscouAcho que todos estão esclarecidos, inclusive os eleitores da Liga Outras ligas Mais grave, qual é a sua espessura”.

O que você vai fazer pela política? Um grupo importante?



“Nosso caminho foi encontrado, foi votado no Congresso. Essa é a construção do Terceiro Pólo. Começamos com mais Europa, estamos colaborando com muitas listas cívicas. Hoje temos dois mil executivos locais. É o pólo do pragmatismo A esquerda e a direita não podiam governar porque não pensavam da mesma forma sobre a política externa, por isso devemos garantir que cheguemos a um governo com amplos acordos entre partidos pró-europeus e pró-democráticos.

Uma meta ambiciosa.



“Esse polo deve ser de pelo menos 8%. Acima desse percentual, ele não tende a critérios, dependendo de quem dá mais à direita ou à esquerda, mas os Democratas, Forza Italia e Liga Giorgette Continua Experiência do governo de Tracy Caso contrário, o país que não aconteceu entre a inflação e o PNRR vai falir. READ A crítica de Mourinho preocupa os fãs da Roma

Ela também Ele não acredita que os democratas vão sair do M5S?



“Não. Estou gostando disso no governo: eles sempre quiseram uma aliança com o M5S o máximo possível porque acreditam firmemente que Conte é um líder progressista, na medida em que o mesmo eleitorado dos democratas quer que ele seja primeiro em linha com Letta. Letta deve ser herdada.

Você também vê peças Forza Italia neste centro?



“Se as pessoas justas dos partidos FI, Lega e Democrata estão cansadas de ficar presas com populistas, somos francos. Mas no momento nem os reformadores democratas nem a facção pró-ministerial da Lega e da FI estão se movendo. Eles fazem pequenas fachadas. É covardia, mas devemos seguir em frente, não importa quem respeitamos nessa posição.

Ele não mencionou a Itália viva.



“Acho que a Itália Viva tem nossa posição em muitas questões. Seria muito lógico trabalhar com eles, porém, há dois problemas iniciais. Problema: Eles têm que decidir, mas eu vejo Em entrevista com Correio Renzi ainda não está claro sobre isso. Minha opinião é que ele espera um acordo com os democratas. Caso contrário, ganhamos demais. Afinal, eu venho dizendo isso há semanas Renzi “Vamos nos encontrar e deixe-me entender o que eu quero fazer“Mas não há resposta agora”.

O segundo problema?



“Renzi o conhece: acho que não podemos fazer política e negócios ao mesmo tempo, então ele precisa deixar isso claro também.