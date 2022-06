Cuspiu em um passageiro de ônibus

A discussão no ônibus da Linha 5A virou briga Coclear Foi fechado com uma prisão.

Agentes do Corpo de Aviação intervieram na Viale Bonaria na manhã de ontem na sequência de um pedido de socorro do condutor da viatura. Havia uma mulher no navio que não permitiu que o serviço corresse bem. Algum tempo atrás, houve essa restauração Atacou verbalmente e cuspiu Outro passageiro ligou para baixar a voz durante um telefonema.

Na presença da polícia, o morador da Cochlear, de 42 anos, continuou sua atitude agressiva, o que dificultou o trabalho da polícia. Por diversas vezes os agentes tentaram acalmá-la e tentaram identificá-la pedindo um documento, mas a mulher recusou e se jogou em cima deles e tentou bater em alguém. Chutes e socos.

Após estar em segurança em patrulhamento, ele foi levado para a delegacia, onde ameaçou a polícia.

Ele foi preso por protestar, violência e ameaçar um funcionário público, e mais tarde foi condenado por obstrução do serviço público.

A investigação de verificação está programada para ocorrer diretamente hoje.

