Nova pista e avanço: Ronaldo decide seu futuro – CalciomercatoWeb.it

Um ponto de viragem parece ter chegado para Cristiano Ronaldo: um novo caminho para o português e uma decisão sobre o futuro

o que vai acontecer Cristiano Ronaldo? O futuro do craque português permanece um mistério, enquanto CR7 vai anunciar a sua verdade numa entrevista dentro de duas semanas. Este prazo corresponde ao fim do mercado e não pode ser coincidência.

O craque português decidiu sair Manchester United E sua ambição é jogar na Liga dos Campeões também nesta temporada, algo que ele não poderia fazer com os Red Devils. Para realizar o desejo dele, você precisa de um clube que possa suportar o fardo de ter alguém como Ronaldo no time. Um fardo para a economia em primeiro lugar, considerando o alto salário percebido do antigo JuventusMas tecnologia: existência CR7 A formação de um grupo não é secundária e, por isso, nenhuma organização deu ainda um passo decisivo. Agora, no entanto, uma nova pista está tomando forma e está chegando uma pista que indicará.

Mercado de transferências de Ronaldo para o Borussia: pista

A equipe está pronta para explorar os pontos fortes e fracos de Ronaldo Borussia Dortmund. Os alemães tiveram que prescindir de Haller por muito tempo e já o aceitaram Normal, mas isso pode não ser suficiente. É por isso que os rumores da vinda de Cristiano Ronaldo para o clube alemão ressurgiram.

Até o mercado de ações acolheu com entusiasmo a hipótese de CR7 em amarelo e preto com ações do Borussia. A começar pelo elevado envolvimento dos portugueses, os obstáculos à concretização desta hipótese certamente não são reduzidos.