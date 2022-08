Sarah Fantini persegue ouro, medalha de Ihemeje e Dallavalle, Roberta Bruni tenta – OA Sport

Itália quer continuar a encantar os europeus Atletismo 2022, depois de ter um sonho com Marcel Jacobs na noite passada. O campeão olímpico dos 100m conquistou sua primeira medalha de ouro pelo tricolor nesta revisão continental. Anteriormente, foram celebrados o bronze de Yemen Krippa na corrida de 5.000m e o bronze de Matteo Giupponi na caminhada de 35km. Bell Pies joga algumas cartas importantes hojecom a intenção de reabastecer seus despojos antes da meia-noite.

Preste atenção em Sarah Fantini, que vem com um excelente crédito na temporada no lançamento do martelo. Emilian, quarto colocado na recente Copa do Mundo, sonha com uma grande viagem que vale uma medalha de ouro. A recordista italiana sabe que, se conseguir ultrapassar os 75 metros (seu recorde italiano era de 75,77 assinados no final de junho) e colocar todos os seus adversários de joelhos, ela deve ser boa em manter a concentração e pegar o flash perfeito. O azul terá que lidar com a azerbaijana Hanna Skydan (uma surpresa para se qualificar), mas também a polonesa Malvina Kobron, a romena Bianca Gelber, a francesa Alexandra Tavernier, a dinamarquesa Kathryn Jacobsen, a finlandesa Krista Dervo: todas são vencíveis.

Um Messias! Marcel Jacobs conquista a Europa após o Olimpo: ouro nos 100 metros a 9,95!

No salto triplo você tem três italianos competindo no grande sonho: Emmanuel Ihemeje Empolgado com 17,20 na qualificação, Andrea Dallavalle Existe uma maneira de carimbar o cartão, Tobias Pochi estranho Dallavalle e Ihemeje terminaram em quarto e quinto na recente Copa do Mundo e o pódio está ao seu alcance, eles podem pular e festejar perto das 17h30. Não pelo ouro que o português Pedro Picardo já parece ter hipotecado: campeão olímpico e mundial parece objetivamente inatingível. Os candidatos às medalhas são os franceses Jean-Marc Pontvian e Enzo Hotbar, o britânico Ben Williams e o português Diego Pereira.

A terceira medalha do dia foi representada por Roberta Bruni na final do salto com vara. Depois de uma saída amarga no Campeonato Mundial, o recordista italiano respondeu com fúria nas eliminatórias do Europeu, poupando-se de modestos 4,25 em sua terceira tentativa. A romena pode ser a melhor estrangeira e, se encontrar o tamanho certo, nenhum gol será bloqueado: o recorde italiano de 4,71 vale seu segundo crédito sazonal. Os concorrentes são principalmente a eslovena Tina Sudje, a grega Ikaterini Stefanidi, a francesa Margot Chevrier, a norueguesa Lean Retzius.

Os títulos dos 400m também estarão em disputa, mas não haverá italianos na corrida: O britânico Matthew Hudson-Smith e o holandês Femke Boll são os favoritos de Eve. Aguardando a semifinal dos 110 com barreiras (com Hassane Fofana), prelúdio do ato final que encerra este dia intenso. Acompanhe os esforços de Sveva Gerevini no heptatlo, bateria de 400 barreiras com Giacomo Bertoncelli, Mario Lambrughi, Linda Olivieri, Rebecca Sartori (Ayomide Folorunso) (Ayomide Folorunso é excluído por ser as 12 melhores linhas do ranking sazonal) salto triplo com Ottavia Cestonaro e Daria Terkach.

