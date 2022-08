Eleições, tensão nas listas do Partido Democrata. Sirinna pensa: ‘Aceito o internato duro’. A raiva dos excluídos. Renzi: ‘Um ódio’ – política

Há muita tensão no Partido Democrata depois que o governo deu luz verde à lista de candidatos. Leta será presidente na Câmara no Vêneto e na Lombardia, Francisini no Senado em Nápoles, Cassini e ex-prefeita Merola em Bolonha, ex-secretário da CISL Furlan na Sicília e Zingaretti no Lácio. candidatos Economista Cottarelli (Líderes no Senado em Milão) e Epidemiologista Krisanti (Líderes na Europa). Fora, entre outros, Loti, Secondi e Caspara. Sirina pensa nisso: ‘Eu concordo com um internato duro’. O corte de parlamentares reduz as vagas disponíveis e aumenta o descontentamento dos marginalizados. ‘São escolhas políticas, não desculpas covardes’, exorta o ex-subsecretário da PM. E Renzi rebate: ‘As escolhas de Letta foram ditadas pelo fanatismo’.

Entre os candidatos concorrentes, 4 jovens com menos de 35 anos serão indicados como líderes. EU: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino. Fontes do Partido Democrata garantem que a igualdade de gênero foi respeitada na composição dos candidatos da lista.

“Sirinna vai para um internato falido sem pára-quedas e sem que lhe digamos…”. A senadora cessante Monica Cirenna, defensora dos direitos LGBT, resume sua candidatura à indicação democrata dessa maneira. “Um dos poucos Rome 4 tem áreas com as quais não me sinto confortável”, explica Sirinna, observando as muitas mensagens de apoio recebidas. “Eu leio o papo de olhos de tigre, eu os puxo para fora, mas eu faço isso só para eles, uma comunidade. Os gladiadores lutam até a última e única maneira de sobreviver à guerra. Amor e respeito”.

“O território tem sido usado como ferramenta para implementar um plano brutal que lidero, o que certamente não dá crédito ao Partido Democrata. Estou pensando seriamente em me juntar a um partido Isso mostra que há muito pouca atenção à dimensão pluralista e progressista que foi construída nos últimos anos. “Isso é dito pela Excelentíssima Rosa Maria de Giorgi, Presidente da Comissão Pd da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Excluída da candidatura nas próximas eleições “Por isso não votei ontem nas listas propostas pela Secretária Leta ,” ela explicou.

Dos catálogos Dem Luca Lotti: “Meu secretário do partido decidiu me excluir da próxima lista de eleições políticas – ele escreveu Fb Ex-ministro Luca Lotti –. Ele expressou seu desejo para mim explicando que existem nomes mais elevados do que os meus. Confesso que não entendo muito bem se ele está se referindo às pessoas que até poucos meses atrás vomitavam veneno contra o Partido Democrata e que hoje magicamente ocupam um lugar seguro em nossa lista. Não sei. Mas é assim. “”Política eleitoral, ninguém se esconde atrás de desculpas covardes”, acrescenta.

O ministro da Cultura, Dario Francesini, escreve no Twitter: Orgulho de ser presidente do Partido Democrata em #Napoli. No senado desta terra extraordinária, me esforçarei para ser a capital da cultura desta cidade única no mundo, sempre e sempre. #Dallapartedinapoli”.

“Hoje o mundo político está comentando sobre as escolhas dos indicados democratas – ele diz em seu e-mail, Matteo Renzi, presidente da Itália Viva -. Parece-me que a liderança de Enrico Letta, desde a escolha de como formar alianças até os nomes das listas – se caracterizou mais pelo ódio pessoal do que pelo desejo de vencer. Vamos ver os frutos em 26 de setembro. Vamos ficar contentes. Não temos candidatos que votaram contra a confiança em Draghi. De dizer sim à infraestrutura necessária, temos uma ideia clara de inovação no país sem dizer não a tudo. E não queremos aumentar impostos. “Infelizmente estamos longe da nova democracia”, conclui.Renzi define o pedido de Carlo Calenda para um debate quadripartidário com Letta, Meloni e Conte. Trabalhando em democracias. Vamos ver quem foge desse conflito’, diz Renzi.