Lazio, Borghi sobre Maximiano: “Falhas, mas é um grande guarda-redes”

Bolonha em casa da Biancoceleste é agora uma memória. Três pontos importantes emergem, apesar da dificuldade de como as coisas aconteceram. lá Lácio Ele comemora sua estreia na frente de mais de 42.000 pessoas no Estádio Olímpico. A reação ao duplo handicap (inferioridade numérica e desvantagem) que se desenvolveu no primeiro tempo foi mais animadora do que o jogo se desenrolou com cores voadoras. Inevitavelmente, uma referência irônica ao primeiro campeonato da Lazio Grande erro de Maximiano. O guarda-redes português foi vítima de um grave acto de inocência quando calculou mal o seu percurso de saída com a camisola da Biancoceleste menos de 5 minutos após a sua estreia, recolhendo a bola com a mão direita fora da grande área. Epílogo é inevitável: Vermelho e equipe em 10 no 4º minuto. O erro do ex-Granada acabou sendo irrelevante. Ele também interveio neste incidente Stefano BorghiComentarista DAZN Essencialmente a voz principal da La Liga.