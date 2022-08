Conte quer reduzir a semana de trabalho para 36 horas :: Blog Today

Reduza a jornada de trabalho mantendo o mesmo salário. Esta é a proposta eleitoral do Movimento 5 Estrelas do líder político Giuseppe Conteval. Novo desde a coleta de Am Du Lista Eleitoral Compilada Trazendo seus partidários ao parlamento, o ex-primeiro-ministro Conte começou a anunciar seu plano, que começou com uma proposta que imediatamente ganhou as primeiras páginas.





O tema é trabalho, ou melhor, jornada de trabalho e Conte explicou que propõe experimentar a redução da jornada de trabalho na próxima legislatura. No passado, o presidente da Pentastellato já explicou que queria focar na introdução da semana curta, hoje ela ficou ainda mais completa: “Podemos começar com uma redução de quatro horas na semana 40. Vamos discutir isso – explicou . Em entrevista ao La Stampa – feito contra as empresas, mas de forma voluntária .A ideia é testar esta regulamentação em campos com componentes de alta tecnologia”.





Conte retoma algumas pesquisas sobre o assunto, lembrando como a primeira proposta partiu de Bertinotti. “Não é verdade que quanto mais você trabalha, mais você produz, a produtividade não melhora além de um certo limite, pelo contrário, o número médio de horas trabalhadas por ano na Itália é o mais alto da Europa. : Estamos em torno de 1.723 horas por ano, na Alemanha em 1.356 horas e têm a maior produtividade.





É realmente assim? Nos últimos meses Hoje. Isso Tentamos analisar isso Problemas do mundo do trabalho na ItáliaComeçando com conhecimentos mais arriscados, cada vez mais baixos Produtividade Tentando entender Por que os salários italianos são tão baixos?.





Trabalhar menos para todos é realmente uma solução? Como lembrou o economista Mário Seminário em entrevista recente Ligar a questão da produtividade à jornada de trabalho é muito ingênuo: “Produtividade não é estudada em termos de uma abordagem hipotética inercial: é a quantidade de capital (por exemplo, computadores e ferramentas de automação) à disposição do trabalhador. Uma empresa está devidamente organizada para As inovações tecnológicas beneficiam os trabalhadores, porém, se eles são treinados para usá-las. Deve ter – sublinhou Seminerio -. Por isso, o crescimento da produtividade é muito importante, com melhores condições de trabalho e salários mais altos “.









Portanto, este é um problema muito complexo, com muitas perguntas e não respostas simples. Por outro lado, reduzir a jornada de trabalho parece um falso problema à luz da Itália, que tem cada vez menos trabalhadores e mais aposentados, atrasos nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e uma bola de administração pública. pés de valor agregado do país.