Aviso de mau tempo na Sicília e na Calábria, aviso de tempo vermelho hoje

Na terça-feira, 26 de outubro na Sicília e na Calábria, o mau tempo não descansou, Para ambas as regiõesalerta vermelho Para condições meteorológicas.

Na Sicília, após um dia de campo em que o corpo de uma pessoa desaparecida foi encontrado na Escócia, são esperadas violentas tempestades e furacões, afetando principalmente a parte oriental da ilha. As chuvas alertam para a segurança civil, o que pode causar críticas hidráulicas e hidráulicas. Fortes tempestades e furacões são possíveis ao longo da costa jônica da região. As operações no Aeroporto de Catânia também foram afetadas pelo mau tempo nas últimas 24 horas. As aulas foram suspensas e as escolas fechadas em muitos municípios. Problemas com várias artérias rodoviárias com intervenções na Estrada Estadual 385 ‘de Palagonia’ e na Estrada Estadual 194 ‘Ragusana’ perto de Lentini. Intervenções de centenas de policiais e bombeiros para resgatar famílias isoladas e motoristas presos.

As chuvas, principalmente chuvas ou trovoadas, são uma ocorrência frequente no Oriente Médio. As previsões também indicam granizo com raios e ventos violentos. Em outro lugar da Sicília, alerta laranja, baixo nível de risco.

Calabria

Um quadro complexo também na Calábria é que “espera-se chuvas generalizadas e intensas, com chuvas generalizadas ou tempestades, especialmente eventos constantes nos campos iônicos”. São eventos com “chuva forte, granizo local, atividade elétrica frequente e ventos fortes”. Além disso, o boletim previa “uma tempestade com fortes rajadas de vento, com tendência para novos reforços temporários nas secções iónicas”.

O aviso afirma que existe o risco de “tempestades nas costas expostas”. Neste contexto, o município de Catanzaro estendeu a ordem de encerramento de todas as escolas de nível e instalações esportivas até o momento. Onde o alarme vermelho não estiver ativado, eles irão acionar a área de alarme laranja e amarela.

Este último também foi encomendado para outras áreas: Abruzzo, Basilicata, Molise, a maior parte do Lazio.