O duelo – Mario Roy contra Hickey

Depois da derrota para o Milan, é hora de pensar no próximo jogo Bolonha O Maradona jogará quinta-feira à noite no estádio de Nápoles.

Esta pode ser uma partida muito difícil para Rossoplus no início do campeonato. Nápoles A equipe está na melhor forma do campeonato e lidera a classificação.

No entanto, a excelente reação do Bologna contra o Milan foi boa, e Sinisa Mikhajlovic certamente não era uma técnica assustadora.

Haverá também um desafio entre Napoli-Bologna Hickey e Mario roy. Um desafio particular foi entre os dois laterais com uma diferença de 11 anos (Mario Roy nasceu em 1991, o escocês nasceu em 2002), mas ambos se tornaram muito importantes para suas respectivas equipes.

Nos laterais-esquerdos, o escocês pode atuar tanto no meio-campo quanto na defensiva, enquanto os portugueses possuem forte capacidade ofensiva e também pode atuar como ala, se necessário.

Hickey mostrou interesse na fase de ataque, e isso tem sido comprovado pelos dois gols que já marcou no início da temporada. Da mesma forma, os portugueses já deram duas assistências no início da temporada e obtiveram em média 1,4 passes chave por jogo (em comparação com o escocês 0,3). Já o Hickey é o que tem mais média de remates à baliza: 1 remate por jogo, contra a média portuguesa de 0,6.

Qualidade que Mario Rui possui, mas que falta ao escocês, sabe fazer bem a falta, pelo que mesmo as bolas passivas de quinta-feira vão exigir mais atenção do Rossoplus.

Uma característica que vai para o lado do ala do Bologna é um bom triplo (média de 1,3 triplos por jogo, contra Mario Ruin 0,7).

Os portugueses se destacam em quase todas as habilidades defensivas: enfrentamento, interceptações e erros. Mario Rui tem pernas muito boas, mas como demonstram os 3 cartões amarelos marcados pelos portugueses no início desta época, nunca deixa de manter a boa determinação na hora de cometer um erro.

Destes, o extremo do Bolonha ainda tem um longo caminho a percorrer porque, como sabemos, defender na Serie A não é fácil, especialmente para um jogador tão jovem na sua primeira experiência na Itália. ‘Passado em fossas).

Ambos não eram particularmente bons em batalhas aéreas; No entanto, ambos sabem enviar seus companheiros de equipe com muita precisão (83% de precisão para o escocês, 88% para o português).

Ambos preferem passes curtos.

Outra coisa que torna o zagueiro do Napoli melhor é a forma e a qualidade com que sempre defende as bolas.

Então, claro que o Mario Rui tem muita experiência do lado dele, algo que o Hickey não precisa ser muito jovem, mas a luta continua interessante.

Resumindo, Bolonha vai a Nápoles e tenta levar para casa pelo menos um ponto, que com certeza será ouro.

Mihajlovic contra o Spalletti é um desafio que promete ser interessante, mas se o Bologna jogar com a mesma determinação com que jogou contra o Milan, a partida será verdadeiramente aberta a qualquer fim.

Este campeonato mostra que nada é dado como certo e estamos habituados ao facto de que tudo pode realmente acontecer como este ano.

