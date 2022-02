Revisão das meias-finais do UEFA Futsal EURO: Portugal e Rússia na final | Eurofutsal

Os campeões em título Portugal e Rússia (campeã de 1999) vão defrontar-se pelo segundo título da UEFA Futsal Euro no Gigo Dome, em Amesterdão, no domingo, depois de terem vencido as respectivas meias-finais, por 3-2, na capital holandesa.

A Rússia ultrapassou a Ucrânia com um pênalti tardio, enquanto Portugal recuperou dois gols da Espanha com dois gols de Ziki. Espanha e Ucrânia começarão a partida pelo terceiro lugar no domingo.

O caminho para a final Semifinal (sexta-feira) Ucrânia – Rússia 2-3

Portugal 3-2 Espanha Final primeiro e terceiro lugar (domingo) Terceiro lugar: Espanha x Ucrânia (14h30, Amsterdã)

O final: Portugal vs Rússia (17:30, Amesterdão) Horário CET

Ucrânia – Rússia 2-3

Destaques: Ucrânia – Rússia 2-3

A invenção de Artem Niacov e um pênalti defendido por Dmitry Putilov deram à Rússia sua décima primeira vitória consecutiva (incluindo eliminatórias) e um lugar na final. A Rússia começou bem e assumiu a liderança aos 76 segundos. No desenvolvimento de um escanteio, Sergei Abramov pegou a bola e serviu para Anton Sokolov, que embalou com um chute rasteiro desviado.

Há um quarto de hora, Andrei Afanasiev lançou um longo lançamento de Putillo no travessão, mas reagiu primeiro e dobrou. Dentro de um minuto, a Ucrânia voltou ao jogo: após um escanteio, a bola foi para Yevgeny Siri, que encontrou o fundo das redes de fora da área. A Ucrânia pressionou pelo empate e acertou no poste pouco antes do intervalo com Yaroslav Lebid. A mesma regra vale para o chute do russo Danil Davydov no início do segundo tempo.

Meia hora depois, porém, com a ajuda de Nando, a Rússia avançou para 3 a 1 com uma brilhante tesoura de Niaso. A cinco minutos do final da partida, a Ucrânia novamente errou um chute do goleiro Pedro Shodorma, que foi desviado por Danil Abakshin. A Ucrânia também teve a chance de empatar de pênalti pela falta de Afanasiev sobre Korsun, mas Putilov defendeu o chute de Shodorma e resistiu até a Rússia apitar.

Estatisticas: A Rússia está na final pela sétima vez, mas só conquistou o título em 1999.

Portugal – Espanha

Destaques: Portugal 3-2 Espanha

Depois de toda a grande expectativa, a Espanha assumiu a liderança aos 17 segundos, com Sergio Lozano jogando a bola até que todos os quatro jogadores ultrapassaram Andre Sosa para Raul Gomez. À medida que o jogo avançava de ponta a ponta, Portugal acertou três vezes na trave, mas a Espanha encontrou o fundo das redes quando a cobrança de falta de Mello foi recebida por Sino em uma rodada espetacular.

Tomás Paço superou um revés semelhante nos quartos-de-final do Mundial de Futsal da FIFA do ano passado, frente à Espanha, tornando-se no último jogador português a acertar no poste antes de perder por 2-0 ao intervalo. Portugal continuou a pressionar e seu herói da final de 2018, Bruno Goyalho, converteu um pênalti pouco antes do intervalo, depois que Artis Afonso caiu para Jesus.

Pouco depois, o português Ziki, de 20 anos, deu meia-volta e encontrou uma brecha para passar Ordis e mandar o seu remate para o cartão. Com 79 segundos restantes, Ziki venceu por Portugal. Portugal ganhou o sorteio e foi eleito para o campo. Eric então empurrou a bola para dentro da esquerda e Ziki fechou o jogo com três jogadores do Sporting CB. Artis, que estabeleceu um novo recorde em 34 finais, esteve perto de marcar, mas pela primeira vez a Espanha completou dois Europeus de Futsal sem nome consecutivos.

Estatisticas: O capitão da Espanha, Artis, empata para Luis Amado na final (33).

.